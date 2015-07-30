'CHP'nin 14 koalisyon ilkesi 5'e indi'

AKP ile koalisyon görüşmelerine 14 ilke ile başlayan CHP, “olmazsa olmaz” 5 yeni hedef belirledi. Eğitim, dış politika, Kürt sorunu, yeni anayasa ve ekonomide kökten değişim isteyen CHP’nin, bunların kabul edilmemesi halinde AKP ile koalisyon kurmayacağı öne sürülüyor.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, CHP AKP ile görüşmeler sürerken, olası bir koalisyonda, gerçekleşmesini istediği hedefleri güncelledi. 5 yeni hedef belirleyen CHP yönetimi bu hedeflerin gerçekleşmesinde ısrarlı olma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile görüşmeleri yürüten heyetten, görüşmeler hakkında bilgi aldıktan sonra MYK toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni 5 ilkesi konusunda CHP yöneticilerini bilgilendirdi.

Çözüm Meclis’te

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu 5 hedefi, “Eğitim, dış politika, Kürt sorunu, anayasa ve ekonomi” diye saydı. Kılıçdaroğlu, bu konularda CHP’nin görüşleri çerçevesinde bir uzlaşma sağlanmaması durumunda koalisyonda olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu “eğitim” başlığı altında 4+4+4’e son verilmesini, tüketen ekonomiden üreten ekonomi modeline geçilmesini ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini yeni hedefler olarak sıraladı.

Kılıçdaroğlu özellikle son gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin dış politika ihtiyacının aciliyet kazandığını vurguladı. Türkiye’nin Suriye, Mısır, Libya, AB ve dünyanın bütün güç merkezlerine yeni ve barış odaklı bir dış politika ile yaklaşması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, çözüm sürecindeki sorun ve HDP’lilerin dokunulmazlıkları ile ilgili tartışma nedeniyle bir kez daha gözlerin çevrildiği Kürt sorununu da acil hedefler arasında saydı.

Kılıçdaroğlu, “Kürt sorununun çözümü mutlaka sağlanmalıdır. Çözümün adresi de TBMM olmalıdır. Birinci sınıf bir demokrasi. Daha çok özgürlük ve siyaset yoluyla çözüm sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca, özgürlükçü yeni bir anayasaya da ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AKP oyalıyor

CHP yöneticileri de iki kez gerçekleşen koalisyon görüşmelerini değerlendirirken AKP’nin tutumunu eleştirdi. MYK üyeleri “AKP oyalıyor. Amaçlarının koalisyon değil erken seçil olduğu anlaşılıyor” değerlendirmesini yaptı.