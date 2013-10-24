CHP'lilerden Özel'e: Mesleki saygınlık için istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

CHP’nin Cezaevi İnceleme Komisyonu üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir, hafta başında Balyoz hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’a yaptıkları ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e bir mektup gönderdi.

Mektupta, “Hasdal Cezaevi’nde tutuklu bulunan komutanlara Ekim 2011’de gerçekleştirdiğiniz ziyarette, Balyoz Davası hakkında ‘Davanın tamamen sahte belgelere dayandığını biliyorum. Çözmek için uğraşıyorum. Bu işi kendi yöntemlerimle çözeceğim. Çözemezsem çekip gideceğim’ yönünde açıklamalarda bulunduğunuz iddia edilmektedir. Böyle bir ifade kullandınız mı?” denilirken, Özel’e “‘Birileri’ tarafından yanıltıldığınızı veya yanlış yönlendirildiğinizi düşünüyorsanız ahlaki ve onurlu bir duruş ve mesleki saygınlık gibi nedenler ile şu anki görevinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Mektupta, kamu vicdanı adına bu iddiaların aydınlatılması gerektiği vurgulandı. Ağbaba, Özel ve Demir, Orgeneral Özel’e “açık bir mektup” kaleme aldı. Yaklaşık iki yıldır Türkiye’deki tüm cezaevlerini ziyaret eden ve Balyoz tutuklularıyla da görüşen CHP’liler, Balyoz tutuklularının kendilerine ilettiği ancak kamuoyuna yansımasını istemediği iddiaları da ilk kez bu mektupta dile getirdi.