CHP'lilerden Eren Erdem'in tutuklanmasına adliye önünde protesto

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) CHP eski milletvekili Eren Erdem\'in tutuklanmasının ardından avukatı ve CHP\'liler İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

Erdem\'in avukatı Efkan Bolaç, tutuklanma kararının bir algı olduğunu iddia etti. Bolaç, \"Eren Erdem\'le ilgili verilen karar, bir anlamda bakıldığında siyasi bir karardır. Verilen kararın hukuki olarak değerlendirilmemesi ve görülmemesi gerekiyor. Eren\'in ne zaman çıkacağı veya Eren\'le ilgili işlemin ne zaman biteceğini eskiden sorsanız cevap verebilirdim ama şu ortamda cevap verebilme şansımın olduğunu düşünmüyorum. Şu ortamda avukatlar tamamen memur olarak geliyorlar. Yargının diğer unsurları, hakimler ve savcılar da memur olarak geliyor. Başka bir yerden kararlar veriliyor, başka bir yerlerden infazlar yapılıyor\" diye konuştu.

\"Eren Erdem\'in tutuklanma kararı tamamen keyfidir, siyasidir ve muhaliflere gözdağıdır\" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, \"Bu dosyayla ilgili dokunulmazlığı olmadığı halde, 38 defa yurtdışına giriş-çıkış yapmış bir milletvekilidir. Bu anlamda, bugüne kadar herhangi bir tutuklaması, gözaltına alınması işlemi yapılabilme imkanı varken bunun yapılmaması, bunun bugüne denk getirilmesi tamamen bir algı operasyonu dışında başka hiçbir şey değildir\" diye konuştu. Açıklamaya CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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