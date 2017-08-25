CHP’lilerden Çanakkale yolunda 'atlet'li çağrı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- ADALET Kurultayı için Kayseri’den Çanakkale’ye giden CHP Melikgazi ilçe teşkilatı üyeleri, yol güzergahında verdikleri molada atletli poz vererek, iktidara \'Atleti bırakın adaletsizliklere bakın\' çağrısı yaptı.

CHP\'nin Çanakkale\'de yarın başlayacak ve 4 gün sürecek olan \'Adalet Kurultayına\' katılmak üzere Kayseri’den yola çıkan Melikgazi ilçe teşkilatı üyeleri, \'atlet7 tartışmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çıkıp, yolda verdikleri molada atletli piknik pozu verdi. CHP Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, “Adalet için yine yollardayız. Bu konuda toplumun her kesimi Çanakkale’de bir araya gelecek ve sorunları konuşacak. Ülkenin onca sorunu varken ülkeyi yönetenler ne yazık ki hedef şaşırtıyor: Ama halkın partisi CHP, ülkenin sorunlarının çözümü için mücadelesine devam edecek. Çünkü CHP halkın kendisidir. Biz \'adalet\' diyoruz, birileri çıkmış \'atlet\' diyor. Biz de bir kez daha söylüyoruz; atleti bırakın adaletsizliklere bakın” dedi.



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