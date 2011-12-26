-CHP'lilerden "emekli maaş artışı" açıklaması TBMM (A.A) - 26.12.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, milletvekillerinin emekli maaşlarında yapılan düzenlemede katıldıkları önergenin yeni ve eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkin olduğunu belirterek, ''Fahiş artış yaratan önergeye CHP kurumsal olarak ret oyu vererek karşı duruşunu sergilemiştir ve karşı koymaya da devam edecektir. Yasalaşma sürecini dikkatle takip ediyoruz'' dedi. CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi basın toplantısı düzenledi. Milletvekili emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin, ''CHP'nin böyle bir gece yarısı önergesine katıldığına şaşırmak hakkınız ve bunu olumlu bir şey olarak değerlendiriyorum'' diyen Tarhan, çünkü CHP'nin böyle olumsuz bir çalışmanın içinde olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Gece yarısı önergesine destek vermeyerek CHP'nin haysiyetli bir duruş sergilediğini dile getiren Tarhan, ''Tutanaklarda yer alan, katıldığımızı belirttiğimiz önerge; beşinci maddeye ilişkin olup bir nevi intibak, yani yeni ve eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkindir'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi de bu düzenleme gündeme geldiğinde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında, grup başkanvekilleri olarak bir toplantı yaptıklarını ve CHP'yi temsilen kendisinin katıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde kendisine ifade ettiği ''milyonlarca emeklinin maaşına artış yapılmazken milletvekili emekli maaşına zam yapılması yönündeki bir talebin kabul edilemeyeceği'' görüşünü toplantıda dile getirdiğini aktaran Hamzaçebi, şunları söyledi: ''TBMM Başkanının emekli olması halinde maaşının Cumhurbaşkanı emekli maaşının belli bir yüzdesi olarak ifade edilmesiyle ilgili maddeye 'milletvekili emekli maaşında da belli bir yüzde şeklinde bir düzenleme yapılabilir' dedik ancak bu yüzde hiç bir zaman milletvekili emekli maaşında artış meydana getirmeyecektir, sadece usulü bir düzenlemedir. Bu çerçevede eski ve yeni milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesi şeklinde bir düzenlemeye de uygun görüş verdik. Bunun dışında milletvekili emekli maaşında artışa yol açacak bir düzenlemeye CHP olarak uygun görüş vermedik. Bu görüşümüzü toplantıda bildirdim. Yine Başkanlık Divanındaki temsilcilerin, mutabık kalınan önergeleri imzalaması yönünde bir görüş benimsendiği için ben de Tanju Özcan'ı aradım ve bunları kendisine aynen ifade ettim. Sayın Genel Başkanımızın görüşünü kendisine aynen ifade ettim. Bu görüşümü sayın Tarhan ve sayın Mevlüt Aslanoğlu'na ifade ettim. Sayın Tanju Özcan, bugün bir kaç gazetede benim ismimi vermek suretiyle 'Hamzaçebi imzala dedi, imzaladım' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Siyaset dürüstlük ister. Siyaset söylediklerinin, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir. Bir kimse bir konuda yanlış yaptığını düşünüyorsa yapılması gereken bu yanlışın sorumluluğuna başkalarını ortak etmek değil, bu yanlış nedeniyle çıkıp açıkça partiden ve kamuoyundan özür dilemektir.'' -KESK iade istedi- Öte yandan KESK Yürütme Kurulu, milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen yasanın, derhal iptal edilmesini istedi. KESK'ten yapılan yazılı açıklamada, ''vatandaşlara yazılan ilaç reçetesinden de 'katkı payı' adı altında ücret alınmasını düzenleyen yasaya son anda eklenen madde ile milletvekili emeklilik maaşlarının yüzde 100'e varan oranda artırılması halkla açıkça alay etmektir'' denildi.