'CHP'liler ne yapmalı' demiştim

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "AKP yüzde 50 alırsa CHP'liler ne yapmalı" diye sorduğu 10 Mayıs 2011 tarihli yazısını tekrar yayımladı. Hakan, "Fakat baktım ki, o yazıda yazdıklarım, bugünün tartışmalarına “cuk” oturuyor, bari bir kez daha yayınlayayım dedim" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "Bu yazı seçimden bir ay önce yazıldı" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2011) yazısı şöyle:



Bu yazı seçimden bir ay önce yazıldı

Ben unutmuştum, Twitter’dan bir dostum uyardı.

10 Mayıs 2011 tarihinde, yani seçimden bir ay önce yazdığım bir yazıya “AKP yüzde 50 alırsa CHP’liler ne yapmalı?” diye başlık atmışım.

Yok canım, “aman da ne öngörülüyüm” falan diye hava atacak değilim.

Sadece “Enteresan bir tevafuk” deyip geçiyorum.

Fakat baktım ki, o yazıda yazdıklarım, bugünün tartışmalarına “cuk” oturuyor, bari bir kez daha yayınlayayım dedim. İşte “AKP yüzde 50 alırsa CHP’liler ne yapmalı” başlıklı yazı. Tam metin olarak yayınlıyorum:



Diyelim ki...

Seçim gecesi, sandıklar açılmış ve ortaya “AK Parti: Yüzde 50” gibi bir sonuç çıkmış.

CHP’liler ne diyecekler?

- “Halkımız makarna-kömüre satıldı” mı diyecekler?

- “Göbeğini kaşıyan adamların ülkesi” diye lügat mi paralayacaklar?

- “Aziz Nesin’in dediği gibi...” türünden cümleler mi kuracaklar?

- “Ah din faktörü ah” diye yakınıp duracaklar mı?

- “Tarikatların gücü” türü değerlendirmeler mi yapacaklar?

- “Devlet imkânlarını kullandılar” cümlesine mi sığınacaklar?

Açık konuşalım:

Eğer bunlar söylenirse...

BİR: Teşhis yanlış konulmuş olur. İKİ: Halka ayıp edilmiş olur. ÜÇ: Bu kafayla sittinsene geçse de iktidar yüzü görmek haram olur.

Diyelim ki...

Seçim gecesi “AK Parti: Yüzde 50” sonucu çıktı.

Bu durumda CHP’liler ne mi demeli?

Şöyle demeliler:

“Yıllarca askere bel bağladık. Yüksek yargıdan medet umduk. Tayyip yasaklansın, AK Parti kapatılsın diye dua ettik. Sahillerimize çekildik. Erzurum’a hiç gitmedik, Batman’ın kapısından geçmedik. Türbanlıyı anlamadık, Kürtlere kulak vermedik. İrtica dedik, laiklik dedik, başka da bir şey demedik. Gelir dağılımındaki eşitsizliği hiç mesele etmedik. Bir gecekonduya gidip bağdaş kurmadık. Sendikalara düşman olduk. Proje üretemedik. Yoksulu düşünmedik”.

Burada bırakmamalılar ve şöyle devam etmeliler:

“Yanlışımızı gördük, altı ay önce yeni bir yola girdik: Yoksullarla tanıştık. Kürtlerle tanıştık. Türbanlılarla tanıştık. İşçilerle tanıştık. İlk defa yoksullar için projeler ürettik.



Alternatifler getirdik. Ama yılların algısı, yılların yanlışı, yılların imajı altı ayda değişmez. Hata halkta değil, hata bizim geç kalmışlığımızdadır... Şimdi önümüzde tek yol var:



Girdiğimiz yeni çizgiyi halka daha iyi anlatmak için çalışmak. Hem de seçimin ertesi günü başlayarak çalışmak”.

Seçim gecesi sandıktan “AK Parti: Yüzde 50” gibi bir sonuç çıktığında...

Eğer CHP’lilerin ruh halini, bu yaklaşım belirlemezse...

Bundan sonraki bütün seçim gecelerini büyük bir moral bozukluluğuyla geçirmek kaçınılmaz olur.

Henüz hiçbir şey belli değilken ben uyarı görevimi yapayım da, en azından günah benden gitsin.