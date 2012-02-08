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Politika

CHP'liler kürsüyü işgal etti!

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişikliğinin görüşmeleri sırasında...

08 Şubat 2012 02:00

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişikliğinin görüşmeleri sırasında kürsüyü işgal etti. 

Genel Kurul'da, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin grup önerilerinin ardından, görüşmeleri yarım kalan İçtüzük değişikliği teklifine geçildi.

CHP'li milletvekilleri, teklifin görüşmeleri başlamadan önce komisyon sıralarına oturdu. Bunun üzerine komisyon temsilcileri Bakanlar Kurulu sıralarında yer aldı.

Bu arada TBMM Genel Kurulu'na da Cemil Çiçek başkanlık etti. Muhalefet milletvekilleri, teklifin görüşülmesini eleştirdi. Bu sırada, CHP Milletvekilleri Komisyon sıralarından kalkarak, genel kurul kürsüsünü işgal etti.

TBMM Başkanı Çiçek, birleşime ara vererek, grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı.


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