-CHP'LİLER HASTA ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - CHP'nin bazı İstanbul milletvekili adayları, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Milletvekili adaylarından Binnaz Toprak, Derya Ekşi, Oktay Ekşi, Bahri Sipahi ve Bilge Koçkaya, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Bölümünde tedavi gören çocukların bayramını kutlayarak, oyuncak hediye etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Binnaz Toprak, 23 Nisan vesilesiyle çocukları ziyaret ettiklerini ve bayramlarını kutladıklarını söyledi. Toprak, ziyaret sırasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, su sanıp, pet şişedeki yağ çözücüyü içtiğini anlatarak, ebeveynlerin bu konularda bilinçli davranmaları gerektiğini kaydetti. Oktay Ekşi de çocukların tedavi gördüğü odaların, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerce süslendiğini ifade ederek, ''Tüm çocukların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi.