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CHP'liler GATA'ya alınmadı

CHP'li Gök, 'Niçin olmayacağına dair herhangi bir somut gerekçe ifade edilmemiştir. Çok acı bir manzara' dedi

08 Eylül 2012 18:29

Ankara GATA'da bulunan şehit yakınlarını ziyaret etmek isteyen CHP'liler içeri alınmadı.

CHP Ankara Milletvekilli Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla GATA misafirhanesinde kalan şehit aileleriyle görüşmeye geldiklerini belirterek, ''Sabahtan gerekli izinlerimizi aldık. Ama 15 dakika önce aranılarak bu ziyaretin gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Biz de bu gerçekleşmeme nedenini merak ediyoruz'' dedi.

Gök, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın'dan oluşan heyet, şehit askerlerin yakınlarının konakladıkları GATA Misafirhanesi'ne geldi.

Heyet adına açıklama yapan Gök, Afyonkarahisar'daki cephane patlamasının ülkeyi yasa boğduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Afyon'a giderek, ailelerin acılarını paylaştıklarını, bugün de GATA misafirhanesinde kalan şehit aileleriyle görüşmeye geldiklerini söyledi.

Ziyaret için sabah saatlerinde izin aldıkları Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı tarafından görüşmeden az önce aranarak, ziyaretin gerçekleşmeyeceğinin bildirildiğini ifade eden Gök, ''Niçin olmayacağına dair herhangi bir somut gerekçe ifade edilmemiştir. Çok acı bir manzara. Milletvekilleri ve partililerimizle, ailelerin acılarını paylaşma duygusu içindeyken bu paylaşımın engellenmesinin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Mantıklı ve makul bir açıklama tarafımıza yapılmamıştır'' diye konuştu.

Diğer siyasi partilerin temsilcilerine izin verilip verilmediği yönündeki soruya Gök, ''Bilemiyorum. Sabahtan gerekli izinlerimizi aldık, duyurularımızı yaptık. Bu gerekçeyle buraya geldik ve basınımızı bilgilendirdik. Ama 15 dakika önce aranılarak bu ziyaretin gerçekleşmeyeceği tarafımıza ifade edilmiştir. Biz de bu gerçekleşmeme nedenini merak ediyoruz'' yanıtını verdi.

 

Gök, adli tıp kurumuna gitti


Levent Gök, daha sonra şehit cenazelerinin getirildiği Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gitti. Gök, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi.

CHP heyeti olarak, şehit ailelerine, ''evlatlarınız, Mustafa Kemal'in deyişiyle, bizim evlatlarımızdır'' demek için GATA misafirhanesine gittiklerini belirten Gök, ''Masumane en küçük talebimiz engellenmiştir. Bunu şiddetle kınıyorum'' dedi.

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