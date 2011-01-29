CHP'liler Adalet Komisyonu'ndan istifa etti

T24 - TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Danıştay ve Yargıtayda yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında komisyon üyeliğinden istifa etti.



TBMM Adalet Komisyonunda, milletvekillerinin konuşma süreleriyle önerge sayılarının kısıtlanmasını içeren önergenin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı.



AKP Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, 2'nci maddenin görüşülmesi öncesinde, “milletvekillerinin konuşma sürelerinin her bir madde için beş dakika, önerge sayılarının ise bir ile kısıtlanmasını” içeren bir önerge verdi.



CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, komisyonların çalışmalarının TBMM İç Tüzüğü ile belirlendiğini anımsattı.



AKP'li milletvekillerinin, “maçın ikinci yarısında oyun kurallarını değiştirmeye çalıştığını” ifade eden Ünlütepe, önergenin kabul edilmesi halinde parti grubu olarak komisyondan istifa etmeyi tartışacaklarını ifade etti.



Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'ya seslenen Ünlütepe, “Bu kadar faşistçe bir uygulamaya komisyon başkanı olarak ancak siz izin verirsiniz. Önerge sayısını nasıl sınırlayabilirsiniz? Hukukta teamüller vardır. Teamül hukukuna uygun olmayan bir önergeyi oylamaya koyacaksınız. Başkan olarak sizin dışınızda başka birisi olsaydı buna karşı çıkardı” diye konuştu.



“İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıyayız” diyen Ünlütepe, “komisyonda yaşananların parti diktatörlüğünün işareti olduğunu” ileri sürdü. Ünlütepe, “Biz hükümetin askeri değiliz burada. Tarih bu yaptıklarınızdan dolayı sizi affetsin” dedi.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de “iç tüzüğün hangi maddesinde önergenin sınırlandırılmasına izin veren bir hüküm olduğunu” sordu.



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, “Dünyayı, İkinci Dünya Savaşı'na sokan güçler de böyle parmakmatik demokrasi usulüyle iktidara gelmişti. Allah ülkemizi korusun” diye konuştu.





"Burası dağbaşı mı?"



CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, komisyonun özgürlükleri kısıtlayamayacağını söyledi. İçli, “İşçilere, öğrencilere biber gazı sıkılıp, coplanıyorsa ikinci aşama TBMM'dir. Burada milletin temsilcilerinin görevlerini yapmaları parmakla engelleniyorsa ortada kaba güç vardır. Bu durum demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Burası dağbaşı değil, TBMM. Burada orman kanunları yürümez” dedi.



İçli'nin bu sözlerine itiraz eden AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak da “Bu konuşmanın usulle ne alakası var, anlamak istiyoruz” dedi.



Tayfun İçli'nin konuşması sırasında araya giren Ünlütepe, Komisyon Başkanı İyimaya'ya yönelik olarak, “Bu önergeleri yazıp hep sen veriyorsun. İşin çıbanbaşı sensin' diye seslendi.



Bu arada, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçli'ye hitaben, “Burada iki gündür konuşuyorsun seni dinliyorum” dedi. İçli, bu sözlere “Bana laf atamazsın, grup başkanvekili değilsin” şeklinde karşılık verdi.

İçli'nin tüzüğün komisyon toplantılarına ilişkin maddesini okumaya başlaması üzerine AKP'li milletvekilleri, “Herkes biliyor zaten neden okuyorsun” diye itiraz etti. AKP'li milletvekillerinin itirazları sürünce, ayağa kalkan Ünlütepe, İyimaya'nın önüne kadar yürüyerek, “Arkadaşımın çalışma ortamını sağlayın lütfen” uyarısında bulundu.



AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de her konunun konuşularak açığa kavuşturulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Ancak hiçbir hakkın kötüye kullanılmasına izin verilemez. Bir saatin üzerinde söz alanlar oldu. Aynı sözler tekrar tekrar söyleniyor. Konuşma hakkı kadar komisyonun iş üretme hakkına da saygı gösterilmesini istiyoruz” diye konuştu.





"Hakaret eden cevabını alır"



Bu arada, tekrar ayağa kalkan Halil Ünlütepe, İyimaya'nın bulunduğu yere yönelerek, “Hukuk katlediliyor. Danıştay, Yargıtay katlediliyor” diye bağırdı. İyimaya ise”Demokrasiye, hukuka saygılıyım” diye yanıt verdi.



AKP'li bazı milletvekilleri, “Başkanın üzerine yürümek gibi bir usul yok” diyerek Ünlütepe'yi uyardı.



Tartışmanın ardından yapılan oylamada, milletvekillerinin konuşma sürelerinin her bir madde için beş dakika, önerge sayılarının ise bir ile sınırlandırılmasını içeren önerge kabul edildi.



CHP'li Ünlütepe'nin, önergenin kabulünün ardından sarf ettiği “Bundan sonra bizden beş dakika boyunca hakaret duyacaksınız” sözlerine AKP'li Ekmen, “Hakaret eden cevabını alır” şeklinde yanıt verdi.



Tasarının, iki maddesi daha kabul edildi.





