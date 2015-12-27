CHP’li Zeynep Altıok: Roboski hâlâ kanıyor

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, savaş uçaklarının bombardımanda 34 kişinin öldürüldüğü katliamın 4. yılında ‘Roboski hala kanıyor’ dedi. Altıok, bu ülkenin tüm siyasi cinayetleri ve katliamları gibi Roboski'nin sorumlularının hala yargı önüne çıkarılmadığını, katillerin korunduğunu ve saklandığını söyledi. Altıok’un 4. yılında Roboski açıklaması şöyle:

"28 Aralık 2011’de, 19’u çocuk 34 kişinin devletin savaş uçaklarıyla öldürüldüğü Roboski Katliamı’nın üzerinden tam 4 yıl geçti. Yakınları katledilen ailelerin tek istediği faillerin bulunup yargı önüne çıkarılmasıydı. Ancak bu ülkenin tüm siyasi cinayetleri ve katliamları gibi Roboski'nin sorumluları hala yargı önüne çıkarılmadı. Katiller özenle korundu, saklandı.

Genelkurmay askeri savcılığı tarafından Roboski Katliam’ı ile ilgili takipsizlik kararı verilmesiyle 1000 avukat Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Adalet Bakanlığı, inkâra devam ediyor. Anayasa Mahkemesi’ne sunulan savunmada: "... durumun içinde bulunduğu koşullar, güç kullanılmasını gerektiren makul bir inancın varlığını göstermektedir…..” ifadesiyle Bakanlar Kurulunun bu vahşette bir sorumluluğu olmadığını iddia edilerek devleti aklamak amaçlanmaktadır. Bu bir skandaldır. Ancak böyle tanımlamak bile durumu hafifletiyor. Bu sistemli görmezden gelme, set çekme, gerçekleri çarpıtma, ölümleri siyasete yalanlarla malzeme ederek unutturma artık bu ülkenin değişmez gerçekliği haline geldi.

11 Ocak 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon kuruldu ancak amacı devleti aklamaktı. Nitekim 6 Mart 2013 te alt komisyonun hazırladığı rapor, muhalefetin 3 ret oyuna karşın AKP’li 5 vekilin kabul oyu ile onaylandı. Hazırlanan raporda: “Kasıt yok, sivil irade ile yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var” denilerek, konu kapatıldı. Parlamento çatısı altında çalıştırılmayan mekanizmalara karşı CHP, dönemin Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Gülseren Onanç, Milletvekilleri Hüseyin Aygün, Levent Gök, Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Emre Doğan ile Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Urfa ve Siirt İl Başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu heyetle bir araştırma yapmış ve hazırladığı raporla çarpıcı gerçekleri kamuoyuyla paylaşmıştır.

Maraş, Çorum, Sivas, Başbağlar, Gazi, Gezi gibi Roboski Katliamı'nın da hesabı sorulmamışken, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç ve 103 insanın katledildiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Ankara Katliamı Yaşandı. Roboski hala kanıyor. Roboski'nin kanı devletin elinde. Anlayış değişmedi. Barıştan söz eden eli kanlı devlet anlayışı çözümsüzlük ve kaosu şiddet ve kanla körüklüyor. Her gün kanıyoruz. Sur, Dargeçit, Silopi, Cizre kanıyor. Bu anlayışa karşı yaşanan acıların sorumluları adalete teslim edilene kadar mücadele edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız."