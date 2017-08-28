CHP’li Zeynel Emre: Son KHK’larla kendi milletvekillerine 'Elimdesiniz' mesajı veriliyor

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Darbe Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, milletvekillerinin seçimlerden önce veya sonra işledikleri öne sürülen suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerine verilmesini öngören OHAL kararnamelerini değerlendirdi.

“ Daha çok kendi milletvekillerine mesaj veriyor”

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Başsavcılığının milletvekili yargılanmasıyla ilgili KHK’ye dikkat çeken Emre, “Milletvekillerine sürekli bakın siz benim elimdesiniz mesajı veriyor, bunu daha çok kendi milletvekillerine veriyor. Çünkü belki kendi milletvekillerinden bir gurubun ayrılacağından çekiniyor” dedi.

“Türkiye’de OHAL kalksa da onun ortaya çıkardığı bir uygulama metodu, bir içtihat ve hukuk ortaya ortaya çıkmış olacak ve bu tahribat da giderilemeyecek” diyen Emre, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na teslim ettikleri ek raporla ilgili zamana yayma taktiği izlendiğini ancak bunun eklenmeden raporun basılmayacağına ilişkin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan söz aldıklarını söyledi.

Zeynel Emre’nin T24’e son KHK’lar ve Darbe Raporuna ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

“Belli ki ek rapordan rahatsız oldular”

Belli ki bizim verdiğimiz cevaplardan rahatsız oldular ve zamana yayıyorlar. Bu komisyonun her çalışmasındaki her hamle adeta AKP’nin stratejik hamlesine döndü zamana yayarak bir unutma tarzında bir yaklaşım sergilediler.

‘Ek rapor konulmadan rapor basılabilir mi sorusuna) Onu yapamazlar çünkü, Meclis başkanı ile konuştuğumuzda ‘ya bu çıkar ya da size ek süre veririm’, ben bu haliyle basmam dedi. Bu görülme sonrasında biz de basına açıklama yapmıştık. AKP eliyle komisyona doğru dürüst bir görev yaptırılmadı bunun üstüne çıkıp raporun açıklanmaması kuşkuları artırır.

“ 20 Temmuz’da OHAL’le farklı bir rejime girdik diyoruz”

20 Temmuz’da biz neden OHAL’le Türkiye farklı bir rejime girdi diyoruz çünkü Meclis’i by pass ettiler. Meclis’te görüşülüp yasalaşması gereken ne varsa kararnamelerle yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çıkarttıklarının kesinlikle Anayasaya aykırı olduğu açık. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi konjoktörel davranıp da daha önceki içtihatların tersine karar verse de bütün bunları yapamazlar.

“OHAL kalktıktan sonra her şey normalleşecek diye bir şey yok”

Bir diğer noktada alelacele yapmaya çalıştıkları düzenlemeler öyle işler ki çok uzun üzerindeki tartışılıp tahlil edilmesi gereken meseleler. OHAL kalktıktan sonra her şey normalleşecek. Bu haliyle normalleşmesine imkan yok çünkü bir tahribat yaratıyorlar. Ortadaki tahribatın geri dönüşü olmayacak sonrasında. Türkiye’de OHAL kalksa da onun ortaya çıkardığı bir uygulama metodu, bir içtihat ve hukuk ortaya ortaya çıkmış olacak ve bu tahribat da giderilemeyecek. Her yeni çıkan KHK ile bu derinleşiyor ve Türkiye rotasını iyice demokrasiden uzaklaştırıp otoriter bir rejime doğru gitmiş oluyor. Şu KHK’lardan emin olun iktidar partisi milletvekillerinin hiç birinin haberi yok. Onlar da tıpkı bizim gibi gece vaktinde ne çıkmış diye internetten Resmi Gazeteye bakıyorlar.

“Yakında bir KHK çıkacak ve Milletvekilleri Saray’a bağlanmış diyecek”

Sözün özü şu, yakında bir KHK çıkacak ve milletvekilleri Saray’a bağlanmıştır diyecek. Bundan önceki dönemde imalarla, baskı altına almayla falan filandı, ama bu bile kamuoyunu şaşırtmaz. Orada enterasan olan şu tabii hakim ilkesinin zedelenmesi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Başsavcılığının milletvekillerinin yargılanmasına ilgili konudaki öyle çıkan KHK bunun FETÖ ile ne ilgisi var, ilgisi var mı, yok değil mi?

“Milletvekillerine bakın elimdesiniz mesajı veriyor”

Milletvekillerine sürekli bakın siz benim elimdesiniz mesajı veriyor, bunu daha çok kendi milletvekillerine veriyor. Çünkü belki kendi milletvekillerinden bir gurubun ayrılacağından çekiniyor. Biz böyle yeni sisteme geçtik ama biliyor ki biraz da kötü şartlarda geçildi, yüzde 50 artı biri nasıl alacağını kara kara düşünüyor. İktidar partisinin 12 il başkanının bir çırpıda istifa ettirilmesi de çarpıcı bir olay, devamı gelecek deniyor. Bu sadece o ilerdeki başarısızlıkla açıklanmalı yoksa il başkanlarıyla ilgili farklı iddiaları mı var.