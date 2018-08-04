CHP'li Yunus Emre: Osman Kavala hakkında iddianame var mıdır? Yoksa, bunun nedenleri nelerdir?

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, bir yıldır hürriyetinden yoksun bırakıldığına dikkat çektiği Osman Kavala’yı TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, Osman Kavala’nın neden tutuklu bulunduğunu ve hakkındaki iddianameyi soran CHP’li Emre, “Bu davada koyacak bilgi belge kanıt bulunamadığı anlaşılıyor ki iddianame dahi hazırlanamıyor. O halde Osman Kavala’nın bu kadar zaman tutuklu bulunmasını nasıl izah edeceksiniz?” dedi.

Emre’nin değerlendirmeleri şöyle:

“Sayın Osman Kavala davasında görebildiğimiz kadarıyla isnat edilecek suçlamalara ilişkin delil ve tanık bulunamamış olmalı ki aradan geçen bunca zamana kadar bir iddianame hazırlanmadı. Bu durum bize çok yeni sayılabilecek geçmişi hatırlatıyor.

Hukuk tarihimize kara bir leke olarak düşen Balyoz ve Ergenekon davalarının bir benzerini yaşıyoruz. O davalarda da hedefteki kişi önce tutuklanır sonra ona göre delil bulunur, uydurulur ya da icat edilir ve yargılama buna göre yapılırdı. O zaman bunu yapanlar FETÖ terör örgütüne bağlı, yargı cübbesi altında işlem yapan hainlerdi. Peki, bugün Osman Kavala davasında yaşananları nasıl izah edeceğiz?”

“Adil yargılama kurallarına riayet edilmeli”

Kişileri cezalandırır gibi, çok uzun süreli hürriyetinden yoksun bırakma yoluna gidilmesi hukuk devleti ilkesi ve evrensel hukuk değerleri ile bağdaşmaz. Mahkemece suçu belgelenen, kanıtlanan her kişi pek tabi ki hak ettiği cezaya çarptırılır. Ama bunun hukuki süreçlerinin yerine getirilmesi, adil yargılama kurallarına riayet edilmesi temel kuraldır.

Aradan geçen süre içerisinde iddia makamı için gerekli bilgi, belge, kanıt var ise ortaya konulmalı ve gereken yapılmalıdır. Ama bu davada koyacak bilgi belge kanıt bulunamadığı anlaşılıyor ki iddianame dahi hazırlanamıyor.

O halde Osman Kavala’nın bu kadar zaman tutuklu bulunmasını nasıl izah edeceksiniz? Sorumluluk sahibi tüm mercilerin bu konuda kayıtsız kalması da düşünülemez. Bunun adı yapılan yanlışa, hukuksuzluğa daha da ötesi bir vebale ortak olmak demektir.

CHP’li Yunus Emre’nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, Osman Kavala soruları şöyle:

Osman KAVALA’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının nedeni nedir?

18 Ekim 2017 günü gözaltına alınarak tutuklanmasına karar verilen Osman KAVALA’nın hakkında iddianame var mıdır? Yoksa bunun nedenleri nelerdir?

İddianame varsa hangi tarihte hangi makama sunulmuştur? İddianame kabul edilmiş midir?

Osman KAVALA’nın “iddianamesi hazırlanmadan” bir yıla aşkın hürriyetinden mahrum bırakılarak tutuklu bulunmasını hangi gerekçelerle açıklıyorsunuz? Konu bu yönüyle evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?

Halihazırda hakkında iddianame hazırlanmadan “hürriyetinden mahrum” olarak kaç kişi tutuklu bulunmaktadır?

Osman KAVALA’nın devam eden yargı sürecinde iddianame bile olmamasına karşın soruşturmada gizlilik kararı verilmesinin gerekçesi nedir?

Osman KAVALA’nın yargılama sürecinde yapılan iş ve işlemler nelerdir?

Hakkında iddianame olmaması ve OHAL’in kalkması ile birlikte, Osman KAVALA ne zaman özgürlüğüne kavuşacaktı