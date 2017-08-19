CHP'li Yüksel'den, Eskişehirspor taraftarlarına 'örgüt kurmak' suçlamasına tepki



ESKİŞEHİR,(DHA) - CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Antalya\'da 4 Haziran\'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig\'e yükselme maçında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla Eskişehir\'de 28 taraftarın \'örgüt kurmak\' suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya\'da oynanan Eskişehirspor- Göztepe TFF 1\'inci Lig Play-Off karşılaşmasında stadyumda patlayıcı madde attıkları, kamu malına zarar verdikleri öne sürülen Eskişehirspor taraftarı 28 kişi dün gözaltına alındı. \'Suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak\' ile suçlanan taraftarlardan 3 kişi de aranıyor. Soruşturma kapsamında İzmir\'de 35, Eskişehir\'de 31, Antalya, Ankara ve Mardin illerinde de 6 olmak üzere toplam 72 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

\'KARA LEKEYİ SÖKÜP ATACAĞIZ\'

Bir dönem Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Eskşehirspor taraftarlarının \'örgüt kurmakla\' suçlanmasına tepki gösterdi. Yüksel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Eskişehirspor taraftarı evvelden bu yana; bir tek yol arkadaşını arkasında bırakmamıştır. Bugün de herkes bilsin ki, bu karalamalara ve sindirme çalışmalarına pabuç bırakmayacağız. Her türlü hukuki yolu deneyecek ve taraftarımıza sürülmek istenen bu kara lekeyi söküp atacağız. Türkiye\'ye tribün kültürünü getiren bu taraftara \'örgüt kurmak\' suçlamasıyla operasyon yapmak talihsiz, tatsız ve aşağılayıcıdır. Bu suçlamalar \'Temiz Tribün ve Temiz Spor\'un değil; olsa olsa bir algı operasyonunun parçasıdır. Tribünlerden yükselen ırkçı seslere, sahalara atılan bıçaklara ve meşalelere, futbolcular ile güvenlik görevlilerine sallanan yumruklara, ıslıklanan saygı duruşlarına sessiz kalan adalet; İzmir Marşı\'nı dillerinden düşürmeyen, \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa\' diye statları inleten Eskişehirspor ve Göztepe taraftarını mı hedefine aldı? Sormaya bile utanıyorum ama bahsettiğiniz bu örgütün adı nedir ve lideri kimdir? Bunu açıklamak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın boynunun borcudur. Aksi halde suçlamalar asılsız, gözaltılar hukuka aykırıdır.\"

FOTOĞRAFLI