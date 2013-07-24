CHP'li Yüksel sert konuştu: 'İzmirliler'i sokağa dökmeyin!'

CHP İzmir milletvekilleri Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu ve Hülya Güven, İzmir 1 ve 2 No'lu F Tipi Cezaevi ve Şakran Cezaevi'nde, Gezi Parkı direnişine destek verdikleri için tutuklananları ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu ve Hülya Güven'in yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ve partililerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Taksim'de başlayıp tüm Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki kentlere de yayılan Gezi Parkı eylemleri sonucu İstanbul'da 715 kişinin gözaltına alındığını bunların 179'unun mahkemeye sevk edilirken 41'i tutuklandığını ve itirazlar sonrası bırakılanlar sonucu tutuklu sayısının 31'e düştüğünü söyleyen CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, İzmir'de tutuklu sayısını ise 50 olduğunu belirtti.

Eli sopalılar polis miydi değil miydi?

İzmir'de ilk eylem günü milyonlarca insanın olduğunu söyleyen Yüksel, "İlk gün tek polis yoktu, olay olmadı. Ortaya çıkan eli sopalılar ve kim olduğu bilinmeyen insanların devreye girmesiyle olayların seyri değişti. İzmir'de şiddet olayları çıktı. Şiddeti savunmuyoruz. Gerekçesi de yoktur. Emniyet müdürü bu kişilere 'Eli sopalı polis' derken, Vali 'Eli sopalı polis değil' dedi. Ama eli sopalı kişilerle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Müfettiş görevlendirildi ama bu konuda somut bir adım atılmadı" dedi.

En fazla tutuklama İzmir'de

Kentler bazında bakıldığında Gezi eylemleri sonucu tutuklu sayısının en yüksek kentin İzmir olduğunu söyleyen Yüksel, şöyle devam etti:

"Tutuklular cezaevine giderek onlarla görüştük. Savcılar tutuklanan kişilerin kamera ve fotoğraflarını bulduklarını söylüyor. Ama fotoğraflarda bu kişilerin yüzleri buzlanmış. Bu fotoğraflar önlerine atılarak suçlu oldukları söyleniyor. Milyonlarca insanın eylemini 50 masum insana yıkmak hukuki değildir. Tutuklananlar örgüt adına çalışmakla suçlanıyorlar. Örgütün çağrısına uydukları için tutuklandıkları söyleniyor. Örgüt 2-3 Haziran'da çağrı yapmış, çocukların fotoğrafları 1 Haziran'da çekilmiş. Çocukların daha önce katıldığı yasal olan DİSK eylemleri, 1 Mayıs faaliyetlerindeki fotoğrafları savcılık suç delili olarak kaydetmiş. Evlere yapılan baskınlarda alınan tişörtler de delil olmuş. Çocuklar 'Örgütün adını bilmiyoruz' diyor. Cezaevine atılmadan önce darp olayları olmuş. Kolu kırılanlar, gözü yaralananlar cezaevinde kalıyor. Birçoğu öğrenci. Sınavlara katılamadıkları için bir yılları kayıp. Çalışanlar işlerinden oldu."

'İzmirliler'i sokağa dökmeyin!'

İzmir'in barışın ve dostluğun kenti olduğunu söyleyen Yüksel, tutuklu bulunan 50 kişinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 50 çocuğumuzun bulunduğu ortamı aileleri ile kamuoyuna anlatacağız. İnsanları, yüz binleri sokağa dökmeyin. Bize göre suçları yok. Denetimli Serbestlik Yasası İstanbul'da uygulanıyor da İzmir'de neden uygulanmıyor? Yargılama tutuksuz olarak devam etmelidir. Biz, bunu sağlamanın yolunu meydanlarda aramak zorunda kalmayalım. Hükümet yargıyı yönlendirdiği için sandıkta alamadığı İzmir'i polis yargı ve baskılarla ele geçirmeye çalışmaktadır."

Milletvekili Yüksel'in konuşması boyunca aslında İzmir'de 52 olan tutuklu sayısını AK Parti Karşıyaka ilçe binasını yaktıkları gerekçesiyle tutuklanan iki kişiyi saymayıp 50 olarak ifade etmesi dikkat çekti.

Cezaevi şartları çok ağır

Yeni Şakran Cezaevi'nde yaptığı incemeler hakkındaki izlenimlerini aktaran CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven sadece Gezi Parkı eylemleri sonucu değil pek çok konuda haksız yere vatandaşların cezaevlerinde bulunduğunu söyledi. Derneğe üye oldukların için 8 aydır tutuklu bulunan genç kızların zor şartlar altında olduğunu belirten Güven, "Gerek Yeni Şakran Cezaevi'nde gerekse Buca Kırıklar'daki cezaevinde sorunlar var. Revire çıkmanın bile günü var. Hastanelere gidilirken ambulans var mı, yok mu belli değil. Yine bir kızımızın ciddi sağlık sorunları var. Tahliyelerine bir ay kalan kişilerin 'disiplin suçu' gerekçesiyle cezaları bir yıl arttırılmış. Gezi Parkı eylemlerinde tutuklanan kızlar onur kırıcı şekilde aramalar yapılmış. Bir genç kızın üzerine 10 kişi çullanarak soymaya kalkmışlar. Aslında burada suç üretiliyor. Yemekleri yetersiz, paraları yoksa beslenemiyorlar. Haksız yere tutuklu olan gençler serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ise yarın İzmir Adliyesi'nde Gezi olaylarında tutukluluk itirazlarının değerlendirileceğini hatırlatıp İzmirlileri ve demokratik sivil toplum örgütlerini yarın saat 09.30'da Adliyesi önünde gerçekleştirilecek eyleme destek vermeye davet etti.