CHP'li Yılmaz'a ikinci ihraç talebi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kesin ihraç talebiyle ikinci kez disiplin kuruluna sevk edildi. Yılmaz'ın ikinci ihraç talebi, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle oldu. Yılmaz, ilk olarak Türkçe ezan açıklamalarının ardından kurula sevk edilmişti.

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CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ile “Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak” fiilleri nedeniyle “Gruptan kesin çıkarma cezası” ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Karar oy birliğiyle alındı.