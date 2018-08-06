CHP'li Yılmaz: Trump yönetimi İsrail'in rehinesi haline dönüşmüş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran'a yaptırım kararına ilişkin olarak, "Amerika Birleşik Devletleri şu andaki Trump yönetimi İsrail'in rehinesi haline dönüşmüş. Washington dünya politikalarını, Washington'ı da İsrail belirliyor" dedi.

Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, ABD'nin İran'a yaptırım kararı almasını eleştirdi. Yılmaz, kararın tek taraflı olduğunu, uluslararası toplumun genel duruşuna aykırı durum teşkil ettiğin ve kabul edilemez olduğunu belirtmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli komşularımızı, uluslararası aktörlerini, tek taraflı yaptırım kararlarıyla cezalandırmasını esasen barış ve güvenliğe hizmet etmediğini belirtmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şu andaki Trump yönetimi İsrail'in rehinesi haline dönüşmüş. Washington dünya politikalarını, Washington'ı da İsrail belirliyor. Çünkü, Ortadoğu'da ABD'nin atmış olduğu adımlar İsrail'in güvenliğini güçlendirmek ve Amerika'nın çıkarlarını takim etmek amacını taşıyor. Öncelikli olarak İsrail'in gözüyle dünyaya, Ortadoğu'ya, komşularımıza bakış buradaki istikrasızlığın ana sebeplerinden birini teşkil ediyor" diye konuştu.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hükümet çok açıkça ciddi tedbirler alması lazım. Bu yaptırımların içeriğine baktığımız zaman Türkiye ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Özellikle İran'ın petrol ihracatını dolayısıyla Türkiye'nin ithalatını etkileyecek, İran ile iş yapan firmalarımız etkilenecek. Biz tekrar Zarrab, Halkbankası, Hakan Atilla, Zencanilerin olmasını istemiyoruz. Hükumetin bu konuda ciddi tedbirler alması önem ve öncelik taşıyor."

İdlib'te terörist unsurların bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu terörist unsurların Türkiye'ye kaçmaları halinde Türkiye'nin güvenliğinin tehlikeli hale geleceğini ifade etti. Yılmaz, "Nusracılar, El Kaidecilerin o bölgede aktif olduğunu sağır sultan biliyor. Oraya yapılacak bir müdahalede sizin karşı koymanız terörü himaye ediyor görüntüsü ortaya çıkaracaktır. Bu da yanlıştır. Türkiye'nin İdlib ile ilgili stratejisini yeniden gözden geçirmesi bu bölgedeki terör unsurlarıyla, Suriye yönetimi ve Rusya ile ortak mücadeleye girişmesi ve kendi çıkarlarını koruyacak noktaya gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kurultay istemlerine yönelik soruya Yılmaz, "Kurultay ile ilgili yetkili organlarımız değerlendirecek ve akşam 17'de tamamlanıyor. Bu süre tamamlandıktan sonra bir tablo ortaya çıkacak. Ona göre karar alınacaktır" şeklinde konuştu