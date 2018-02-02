CHP'li Yılmaz: Tepki olunca kahramanlığa soyunup, Hünkâr Çayırı'nı kurtarıyorlar

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Hünkâr Çayırı arazisinin Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na tahsisinin durdurulmasıyla ilgili olarak \"Stratejik olarak önce uygulama yapılıyor, tepki olduğunda ise bu kez yeniden kahramanlığa soyunarak Hünkâr Çayırı\'nı kurtarıyorlar. Bu kocaman bir algı oluşturmaya yönelik anlayıştır\" dedi.

Gebze\'de, Fatih Sultan Mehmet\'in otağını son kez kurdurduğu ve rahatsızlanarak hayatını kaybettiği 195 dönümlük \'Hünkâr Çayırı\'nın 133 dönümlük kısmı, geçen Aralık ayında Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na tahsis edildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'nün, araziyi üniversite yapması için 30 yıllığına Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na vermesi tepkilere neden olurken, önceki gün Gebze Ticaret ve Sanayi Odası arazinin vakfa tahsisinin durdurulduğunu açıkladı.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Uzun zamandır Gebze kamuoyunu meşgul eden Hünkâr Çayırı\'nın satışı nihayet oluşturulan kamuoyu tepkisiyle son bulmuştur. Bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet ordularını sefere hazırladığı sırada, 1481 yılında burada zehirlenerek vefat etmesinden dolayı bu bölgenin adı Hünkâr Çayırı olarak anılmaya başlamış ve tarihimiz açısından önem kazanmıştır. Geçtiğimiz süreçte ise bu tarihi bölgenin arazisi Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na tahsis edilmek istendi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi ve öteki sivil toplum kuruluşları ile yerel basınımız arazinin tahsisinin durdurulması için büyük bir kamuoyu oluşturmuş, halkın da destek vermesiyle geri adım atılarak tahsis durdurulmuştur\" diye konuştu.

Kamuoyu baskısıyla arazi tahsisinin durdurulduğunu belirten Musa Yılmaz, \"Gebze\'deki kamuoyu oluşmamış olsaydı Hünkâr Çayırı satışı çoktan gerçekleşmiş olacaktı. Stratejik olarak önce uygulama yapılıyor, tepki olduğunda ise bu kez yeniden kahramanlığa soyunarak Hünkar Çayırı\'nı kurtarıyorlar. Bu kocaman bir algı oluşturmaya yönelik anlayıştır. Bugün Hünkâr Çayırı\'nın satışında geri adım atıldıysa ya da durdurulduysa bunun kahramanları AKP dışındaki partiler ve başta Gebze Ticaret Odası olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ile Gebze halkıdır. Kimse buradan kendisine pay çıkarmasın. Tarih ve kültürel değeri olan alanların parasal değeri yoktur ve asla satılamaz\" dedi.



FOTOĞRAFLI