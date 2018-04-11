CHP'li Yılmaz: Suriye'de müdahale olursa İsrail bir taşla iki kuş vuracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'ye askeri müdahale söylentilerine ilişkin, "Suriye'de eğer müdahale olursa İsrail bir taşla iki kuş vuracak. Bir, Esad'dan kurtulacak, iki, İran'ın oradaki varlığından kurtulacak. İsrail üzerinden ABD'ye havale edilmiş durumda. Eğer ABD başarılı olursa Rusya'dan kurtulmuş olacak. Hükümet, İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına hizmet etmektedir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'ye askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de askeri müdahaleye iyice yaklaşıldığının görüldüğünü söyleyen Öztürk Yılmaz, şunları söyledi: "Bu zamana kadar yaşadığımız çeşitli evreler oldu, önce terör gruplarının rejimle çatışması ülkelerin sahaya inmesi şimdi doğrudan askeri müdahaleden bahsediliyor. Üç senaryodan bahsediliyor, biri Suriye'nin elinde bulundurduğu kimyasal kapasitenin ortadan kaldırılması, ikincisi Esad'a suikast planı, üçüncüsü Esad ordusunun savaşma kapasitesinin azaltılması. Irak’a müdahale kimyasal silah iddiasıyla başladı ve Irak bu noktaya getirildiyse, kimyasal silah iddiası müdahaleye meşru zemini hazırlama gerekçesi olarak ortaya konuyor. Hükümet İsrail politikalarına uygun hareket ediyor. Suriye'de eğer müdahale olursa İsrail bir taşla iki kuş vuracak. Bir, Esad'dan kurtulacak ve İran'ı oraya çağıran Esad'dan kurtulacak. İki, İran'ın oradaki varlığından kurtulacak. İsrail üzerinden ABD’ye havale edilmiş durumda eğer ABD başarılı olursa Rusya’dan kurtulmuş olacak. İsrail endeksli endişenin ABD’ye yönelmesi. Hükümet, İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına hizmet etmektedir. Maskelerinizi çıkarın gerçek kişiliğinizi herkes görsün, ümmeti dışardaki emperyalistlere bombalatıyorsunuz, yaptığınız ümmeti bombalatmaktır. Ümmeti taşeronlaştırmaktır. Arazide boşluk yapılırsa Suriye'ye ilişkin Irak benzeri bir durum ortaya çıkacak. İran, Rusya kenara itilecek ABD, Suriye dosyasını siyasi çözüme kavuşturacak ama kendi çözümüyle. Irak benzeri federatif bir yapı ortaya çıkacak."

"Suriye'de terör örgütlerine alkış tutuldu"

Hükümetin müdahale söylemleriyle tavır değiştirdiğini iddia eden Öztürk Yılmaz, şöyle konuştu: "Müdahale söylemiyle tavır değiştirdi, müdahaleyi destekler hale geldi, Rusya-İran ilişkilerinde krizler çıkacaktır. Bu hükümet Ortadoğu'da bu ülkenin çıkarlarına hizmet etmiyor İslam aleminin çıkarlarına hizmet etmiyor. Ortadoğu'yu bölüp parçalamak isteyen uluslararası çevrelere hizmet ediyor. Bu müdahale gerçekleşirse İran ve Rusya'nın Suriye planlarına önemli ölçüde darbe vurulmuş olacaktır. Belki de sınırlarımıza akın akın göç dalgası gelecektir. Türkiye bu hassas dönemde müdahaleye alkış tutmak yerine Suriye'nin siyasi çözümünün öne alan daha kapsayıcı bu planları gören bir noktaya çekilmesi gerekir. Ama bu hükümetin böyle bir önceliği yok. Eğer yarın Şam bombalanırsa orada ezanın sesi kesilirse buna bizler üzüleceğiz, sabahın 5’inde camiler bombalandı Irak iç savaş yaşadı, 1 milyon insan öldü. Irak teröre teslim edildi. Suriye'de terör örgütlerine alkış tutuldu, bunun bütün sorumlusu bu hükümetin bizatihi kendisidir. Uyarıyoruz bu müdahale olumlu sonuçlanmayacak Suriye paramparça olacak."

"Kör müsün, cahil misin, vicdansız mısın niye anlamıyorsun?

Askeri müdahalenin sorunlara çözüm olmadığını vurgulayan Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti: "Neyden anlarsınız hangi ifadeyi kullanalım ki siz anlayasınız. Askeri müdahalelerin sorunlara çözüm olmuyor Yemen'e askeri müdahale yapıldı sorun çözüldü mü? Nedir bu askeri müdahale seviciliği. Kim yönetiyor Türkiye’yi, bu hükümet kime hizmet ediyor? Yarın Türkiye'ye dönük de müdahale olabilir, akılsızsınız. Kendi coğrafyasındaki müdahaleye engel olup, Suriye'yi birlikte tutabiliyor musun? Bunlar istese Esad’ı tek bomba ile bitirirlerdi sorun başka bunu anlamıyor musun? Kör müsün, cahil misin, vicdansız mısın ? Niye anlamıyorsun ? Demek ki başka bir şey istiyorlar, başka yapı çıkarmak istiyorlar. Esad’ın kimyasal silah kullandığı iddiası doğruysa bunu şiddetle kınıyoruz ama Irak'ta bir şeyler gördük benzer Suriye'de olup olmadığını bilmiyoruz, bir yönetimin kendi halkına karşı silah kullanmasını asla kabul etmeyiz. Başka unsurlar var onların da bilinmesi gerekir. Güvenlik Konseyi kararıyla bu müdahale çok kolay gözükmüyor, Irakta gönüllüler koalisyonu oluştu, gönüllüler koalisyon şeklinde müdahale olur. Rusya Irak'ta vardı ama askeri müdahaleyi önleyemedi, gönüllüler koalisyon şeklinde olursa bunu engelleyebileceğini sanmıyoruz."

"Sayın Erdoğan'ın dili zehirli bir dil"

Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğliu'na yönelik "postal, parka gönderelim" sözlerinin anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'ın dili zehirli bir dil. Cumhurbaşkanına yakışmayacak bir dil, bu dil onu aşağılıyor, sınıra gidip orada şov yapmak, orada basit bir şeyi şova çevirmek Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bir şey olmamalı, ana muhalefet liderine yönelik ithamlar kullananları daha da aşağılar. Bu ifadeleri doğru bulmuyorum ordu bizim ordumuz ülke izim ülkemiz. Sen bunlarla uğraşana kadar dolar artıyor, döviz artıyor, esnaf kan ağlıyor milli konularda insanların duyarlılıklarıyla alay etme. Bu vatan sevgisidir, kim askere gidiyorsa onu alkışlamak gerekir."

"Erdoğan hatayı kendisinde arayacak"

Öztürk Yılmaz, deist tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'ın Türk toplumuna atmış olduğu en büyük kazık kötü bir figür olarak insanları dinden soğutması olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı hırsızlık yapılırken iki söz söylemiyor. Erdoğan camilerin sayısını artırarak din duygusunu güçlendiremeyeceğini anlamış olmalıdır. Hatayı kendisinde arayacak." (DHA)