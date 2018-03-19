CHP'li Yılmaz: Afrin, hükümetin çürük raporu alıp askerden yırttırdığı akrabalarının mücadelesi değildir

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Bu, TSK’nın mücadelesidir, hükümetin bir şekilde askere göndermemek için çürük raporu alıp yırttırdığı akrabalarının mücadelesi değildir” dedi.

TBMM’de bir basın açıklaması düzenleyen Yılmaz, "TSK’nın kazanmış olduğu Afrin mücadelesini iç politikaya malzeme yapmasını asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir. Hükümetin bir şekilde askere göndermemek için çürük raporu alıp yırttırdığı akrabalarının mücadelesi değildir. ‘Acaba biraz daha oy devşirebilir miyiz’e kalkışırlarsa karşısında oluruz. Böyle bir yaklaşım, ordumuzun başka alanlarda yapacağı hareketin esasen başka alanlarda önünü keser” diye konuştu.

"Önemli olan PKK’nın oradan temizlenmesidir"

Yerel halkla ilişkilerin olumlu ilerlemesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, “Afrin’de PKK uzaklaştırıldı orada KCK kanton yapılanmasına son verildi. Ama yerel halkla ilişkilerin iyi götürülmesi önem taşıyor. Azami hassasiyetin gösterilmesi Türkiye’nin yumuşak gücünün yayılması açısından önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı. TSK’yla birlikte Afrin’e giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerine dair geçmişte dile getirdiği uyarıların hâlâ geçerli olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Afrin’in PKK unsurlarından temizlendiği ortamda, bu unsurların yerel halkla ilişkilerinde sıkıntı çıkabilir. Afrin kent merkezinin PKK’dan temizlenmesi bizim memnuniyet duyacağımız bir konudur. Afrin’e girerken PKK’nın stratejisine baktığımız zaman, TSK’yı daha sınırımızın dibinde durdurabilmek ve orada zayiat verdirip, ilerlemesini engellemekti. Bunu başaramayınca terk etmek durumunda kaldılar. Şunun bunun yardımına gitmesi ikinci önemdedir. Önemli olan PKK’nın oradan temizlenmesidir. Oradaki Kürt kardeşlerimiz de kurtulmuştur o zulümden."

"Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok konuşmasında, Türk ordusunun Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret ettiği Menbiç’e yönelik olası bir operasyonu da değerlendiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçültmek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık. Her taraf bunu biliyor. Münbiç konusundaki etnik yapının iyi incelenmesi lazım. Atılacak adımlarda mutlaka bölgesel ittifaklarla hareket edilmesi önem taşıyacak. Bir ABD’nin himayesi var ve silahlandırdığı terör unsurları var. Ayrıca perde arkasında kabul etmeseler de Rusya ile örtülü götürülen bir uzlaşı var. Zor olacak ama yolu da söylüyoruz."