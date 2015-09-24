CHP’li Yarkadaş’tan ‘Taşımalı sistem’ eleştirisi: Tek bir vatandaş dahi itiraz etse o seçim iptal olur

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin uzun süredir ‘taşımalı sistemi’ planladığını, YSK'nın 7 Haziran öncesinde başvuruları reddettiğini söyledi. Sistemin sakıncalarını Siirt hatırlatmasıyla yapan Yarkadaş, “Diyelim ki Cizre'nin 3 mahallesi ve köylerinde oy kullandırtılmadı ve o yurttaşlar başka bir yere götürülmek istendi. Eğer bir yurttaş o gün oy kullanamadıysa gidip YSK'ya ‘Ben oy kullanamadım, taşımalı sistem yüzünden araba bulamadım’, ya da ‘Arabaya beni almadıkları için oy kullanmamı engellediler’ diye tek bir dilekçe dahi verirse o seçim iptal olur. AKP bunu biliyor buna rağmen risk alıyor” dedi. Yarkadaş, ''YSK, AKP'nin isteği üzerine taşımalı sisteme geçme kararı verirse, bu seçmenin hakkını elinden almaktır. Seçilecek kişiye de haksızlıktır'' ifadesini kullandı.

Sandık birleştirmeye ilişkin düzenlemenin kanunda açık ve net bir biçimde ele alındığını da belirten Yarkadaş, "Seçmen sayısı dokuzun altına inen çevrelerde sandık birleştirme uygulaması yapılır. Onun dışında bu hüküm uygulanamaz'' dedi. AKP'nin bölgelerdeki kontrolü kaybettiği için seçmene eziyet çektirdiğini de belirten Yarkadaş, "AKP'de hem acziyet, hem de kötü niyet var'' dedi.

Siirt'te seçimler daha önce de iptal olmuştu

Seçimlerin iptal olabileceğinin en önemli örneği 3 Kasım 2002 seçimleri. 13 yıl önce yapılan bu seçimlerde AKP, Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulunun oluşturulmadığını ve 1 sandığın kırıldığını öne sürerek bu ildeki seçimlerin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunmuştu. YSK, bu başvuruyu kabul etmiş ve 2 Aralık 2002’de Siirt seçimleri iptal edilmişt.