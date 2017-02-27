CHP'li Yarkadaş'tan 'evet'li bulmaca tepkisi

Nisan 2008’de Ankara merkezli olarak kurulan Türk Hava Yolları markası Anadolu Jet'in ücretsiz olarak dağıtılan magazin dergisinde yer alan bulmacada 'hayır karşıtı' nedir diye soruldu, cevap da doğal olarak 'evet' oldu.

Konuyu gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “İktidar halka evet dedirtebilmek için hiçbir kural tanımıyor; hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Buna rağmen kazanacağız” dedi. Yarkadaş, “THY'nin dergisinde 'Hayır’ın karşıtı’ diye soruyor, 'Evet' cevabını yazdırıyorlar. Aynı sayfada 'Hayır' cevabı verilecek bir soru da olsaydı kötü niyet aramazdım. Ancak böyle bir soru yok. Sinsi bir operasyon yapıyorlar” ifadesini kullandı.

"Herkesi evet kampanyasına dahil etmeye çalışıyorlar"

Kamu kurumlarının herkese ve her düşünceye eşit mesafede olması gerektiğini belirten Yarkadaş, “Bu hassasiyeti göstermek zorundalar. Ancak iktidarın baskısı, tüm kurumların ayarını bozdu. Validen THY’ye, milli eğitim müdürlerinden başhekimlere kadar herkesi evet kampanyasına dahil etmeye çalışıyorlar” dedi.

THY'ye ait uçaklarda Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ gibi muhalif hiçbir gazetenin dağıtılmadığını da hatırlatan Yarkadaş, “Aynı kurum, muhalif gazeteleri dağıtmıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de dergisinde 'Evet' dedirtiyor. Bu kurumlar tüm milletindir. Ve ona göre davranmalıdır” açıklaması yaptı.