CHP'li Yarkadaş: Davutoğlu dahil 60 AKP'li başkanlık sistemini istemediği için Erdoğan yeni formüller arayışında

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'de aralarında Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu yaklaşık 60 milletvekilinin Başkanlık sistemini istediğini belirtirken “Erdoğan, referanduma gitmesi için gereken 330 sayısını bulamayacağını gördüğü için, hukukun arkasından dolanmaya ve yeni formüller bulmaya çalışıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hiçbir şekilde yargılanamayacağı bir düzen kurmaya çalıştığına dikkat çeken Yarkadaş, “Kuvvetler Uyumu adı altında ortaya attığı kavram, krallık ve diktatörlük düzenine olan özlemdir'' diye konuştu.

CHP Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy İlçe Başkanlıkları'nın düzenlediği Aylık Olağan Örgüt Toplantısı'na katılan İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş partililere seslendi. Yarkadaş, güncel ve siyasal gelişmeleri değerlendirdiği toplantılarda, "Türkiye bir yol ayrımında... Erdoğan ve arkadaşları rejimi yerle bir etmek ve yargılanamayacakları bir düzen oluşturmak istiyorlar. Başkanlık adı altında tüm yetkilerin tek bir kişiye verildiği başkancı sistemi hakim kılmaya çalışıyorlar'' dedi.

Erdoğan'ın iktidara geldiği günden itibaren yaptığı tüm icraatları ‘devlet sırrı’ kapsamına aldırtacak bir yasal düzenleme arayışı içinde olduğunu belirten Yarkadaş, "En büyük korkusu bir gün yargılanmak... Bu yüzden, ‘Kuvvetler Uyumu’ diye nitelediği bir kavramı ortaya atıyor. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasını, o elinde kendisinin olmasını istiyor'' dedi.

CHP'li Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasama, yürütme ve yargının uyum halinde çalışması, denetleme sisteminin ortadan kalkmasıdır. Bu da demokrasinin temel ilkelerinin katledilmesi anlamına gelir. Erdoğan, başkanlık adı altında yürüttüğü çalışmada, aslında hayalini ortaya koyuyor. Demokrasinin temel ilkelerinden olan kuvvetler ayrılığı yerine, çağdışı kalmış bir anlayışı; Kuvvetler birliğini öneriyor. Önerdiği sistem; krallıktır, monarşidir... Halkın istek ve taleplerinin yok sayılması, sesinin boğulmasıdır.”

Erdoğan'ın parlamenter sisteme savaş açtığını da belirten Yarkadaş, "Kafasındaki model, başkanlık sisteminde dahi, parlamentoyu işlevsizleştirmektir. Erdoğan'ın masasında olan ve kamuoyuyla henüz paylaşmadığı taslağa göre, kendisi Başkan olursa, parlamento bir yasa çıkarmak için 184 oya ihtiyaç duyacak. Yasa çıktıktan sonra Başkana sunulacak. Başkan bu yasayı reddedip geri gönderdiğinde bir de şart koşacak. Başkan diyecek ki; 'Bu yasanın geçmesini istiyorsan, parlamentoya yeniden sun ve bana 300 oy desteğiyle getir.' Erdoğan'ın Başkanlık dediği budur... Parlamentonun Başkan'ın istemediği hiçbir yasayı çıkaramaması demektir.''

Erdoğan'ın Danışmanı Şeref Malkoç'a bir kitap hazırlattığını da belirten Yarkadaş, "Önümüzdeki günlerde içinde 40 soru ve 40 cevabın bulunduğu bu kitabı dağıtıp toplumsal destek arayacaklar. Çok sevdikleri Milli İrade kavramını nasıl ayaklar altına almak istediklerini süslü sözlerle anlatacaklar. Kimse bu süslü sözlere kanmasın. Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık, diktatörlüğüne yasal kılıf arayışından başka bir şey değildir'' dedi.