CHP'li Yarkadaş: Basın bayramının olduğu gün Cumhuriyet yazarları yargılanacak, özellikle seçmişler

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklanan yazar, yönetici ve çalışanlar için "Cumhuriyetçileri derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.

“Cumhuriyet gazetesi yazarları günlerdir haksız bir biçimde tutuklu" diyen Yarkadaş, şunları söyledi:

"Mahkeme iddianameyi de kabul ettiğine göre, yazarlar artık özgür kalmalı. 24 Temmuz’a kadar beklemek haksızlıktır. İddianame de ortaya çıktı. Görüldü ki; elle tutulur tek bir somut suçlama dahi yok. Mahkeme bu işkenceye artık son versin” dedi. Cumhuriyet iddianamesinde tek delilin tweet’ler, yazılar ve televizyon konuşmaları olduğunu vurgulayan Yarkadaş, “27. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin ardından hemen bir değerlendirme yapıp gazetecilerin özgürlüğünü geri verebilir. Cesur davranın, hukukun gereğini yerine getirin ve bu haksız uygulamaya son verin.”

"O gün basın bayramı"

Mahkemenin 24 Temmuz tarihine duruşma günü verdiğini belirten Yarkadaş, “O gün, Gazeteciler ve Basın Bayramı’dır. Ne ilginçtir ki; mahkeme de Basın Bayramı’nı kutlayacağımız günü gazetecilerin yargılanacağı tarih olarak seçmiş. Tutukluluk o güne dek sürerse, bayramı adliye önünde kutlarız. Cumhuriyet yazarları eğilip bükülmediler. Zindanlarda umutlarını yitirmediler ve hepimize moral verdiler. İktidarın tutukluluk üzerinden gözdağı verme silahı geri tepti” diye konuştu.