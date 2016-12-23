CHP'li Yarayıcı'dan TSK ve hükümete: IŞİD videosu gerçek mi, 2 askerimizin akıbeti nedir?

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntüleri Genelkurmay ve hükümete sordu.

"Suriye politikalarının mimarlarında azıcık vicdan, azıcık merhamet, azıcık dürüstlük kaldıysa bizlere anlatsınlar" diyen Yarayıcı, "Neler oluyor? Bu görüntüler gerçek mi? 2 askerimizin akıbeti nedir? Derhal hükümetimiz ve TSK bu konuda açıklama yapmalıdır. Halkımızın bu açıklamaya ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yarayıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Suriye politikaları konusunda hükümeti defalarca uyardık. Daha dün Meclis'te bunları ifade ettim. Esad'ı devirme adı altında kanlı katilleri beslemenin onlara lojistik askeri,siyasi ve ekonomi yardım yapmanın doğru olmadığını defalarca söyledik, ama hep kulaklarını tıkadılar. Biz IŞİD ve El Nusra gibi terörist örgütlere bulaşmayın dedikçe Cumhurbaşkanı El Nusr'ya neden terörist denilmemesi gerektiğini anlatıyordu.

Daha dün El Bab'da ne yazıkki 16 askerimiz, bir dönem 'öfkeli çocuklar' diye meşrulaştırmaya çalıştıkları teröristlerce katledildi. Bahsedilen görüntüleri izlemedim, ama Suriye politikalarının mimarlarında azıcık vicdan, azıcık merhamet, azıcık dürüstlük kaldıysa bizlere anlatsınlar: Neler oluyor? Bu görüntüler gerçek mi? 2 askerimizin akıbeti nedir? Derhal hükümetimiz ve TSK bu konuda açıklama yapmalıdır. Halkımızın bu açıklamaya ihtiyacı var.

"Vahşeti gizlemek doğru değil"

Bu alçak teröristlerin esir aldığı askerlerimizi katletme görüntülerini izleyince infial duymamak elde değil. Biz bu görüntülerden dehşete düştük. Acıyı yüreğimizin en derininde yaşadık. Ancak iktidarın bu görüntüler üzerine açıklama yapmak yerine interneti yavaşlatma, bazı sitelere erişimi durdurma yoluna girmesi ancak ve ancak suçlarını gizleme çabasının bir sonucu olabilir. İnterneti yavaşlatarak haberi gizlemek doğru değildir. Vahşeti gizleme üzerinden iktidarınızı koruma duygunuzun insani yönü yoktur. Hiçbir makam ve mevki askerimizin canından değerli değildir. Böyle düşünen varsa iktidarı da, koltuğu da, makamı da, mevkisi de batsın.

Unutmayın askerimizi bilmediği bir coğrafyada, bilmedikleri bir savaş konsepti içerisine sokanlar onların ölümlerinin birinci dereceden suçlusudur.

"Askerlerimiz Suriye'den derhal geri çekilmeli"

Moskova deklarasyonu sonrasında Askerimizin Suriye’de kalmaya devam etmesinin hiçbir geçerliliği kalmamıştır. El Bab’ı alsak ne olacak. Aldıktan sonra en kısa sürede Suriye yönetimine devredeceğimiz bir alan için askerimizi katlettirmenin ülke çıkarıyla, milli birliğimizle, Kürt sorununa çözümle bir ilgisi yoktur.

Gencecik askerlerimizi teröristlerin vahşetine teslim etmeyelim. Hükümeti yol yakınken El Bab başta olmak üzere Suriye’de bulunan askerlerimizi derhal geri çekmeye çağırıyorum."