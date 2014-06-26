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Politika

CHP'li vekiller, MİT TIR'ları davasına 'devlet sırrı' nedeniyle alınmadı

Adana'da durdurulan MİT TIR'larıyla ilgili davayı izlemek isteyen CHP'li milletvekilleri, 'devlet sırrı' ve 'gizlilik' gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadı

26 Haziran 2014 21:13

MİT'e ait TIR'ları durduğu için tutuklanan 13 askerin yargılandığı dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Radikal'in haberin göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TIR davasını izlemeleri için Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Refik Eryılmaz’a talimat vermişti. Ancak Dudu ve Eryılmaz, bugün davanın görüldüğü duruşma salonuna alınmadı.

Duruşmaya devlet sırrı ve gizlilik gerekçesi ile alınmadıklarını belirten CHP Milletvekili Dudu, duruşma salonuna alınmamalarını da Twitter’dan şu sözlerle eleştirdi: MİT tırları ile ilgili davayı izlemek üzere Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi önündeyiz. Ancak gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle içeri alınmıyoruz. Kamu güvenliği gerekçe gösteriliyor. Oysa terörizmi desteklemek suretiyle kamu güvenliğini tehlikeye atan bizzat AKP... Mahkeme Bşk bizim duruşmayı izlememize izin vermedi. Avukatların itirazını reddetti duruşma devlet sırrı gerekçesiyle kapalı devam ediyor.

 

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