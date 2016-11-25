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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’li vekiller: Komisyonda darbeci generallerin dinlenmesi talebi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi!

“Bu korku neden?”

25 Kasım 2016 01:43

CHP’li milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu ve Aytun Çıray, 15 Temmuz darbe girişimini incelemek üzere kurulan Darbe Komisyonu’nda, darbeci Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç ve Meclis’i bombalayan subayların dinlemesi talebi AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Komisyonun CHP’li üyesi Aytun Çıray sosyal medya hesabından konuya ilişkin, “Darbe Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin oyları ile Dişli, Partigöç, TBMM'yi bombalayan subayların dinlenmemesine karar verdi. Bu korku neden?” şeklinde mesaj yazdı. Bekaroğlu da "TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'nda darbeci generallerin dinlenmesi AKP'li vekillerin oyları ile reddedildi. Ne tuhaf; değil mi?" ifadelerini kullandı.

Vekillerin mesajları şöyle:

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darbe komisyonuaytun çıraymehmet bekaroğlu
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