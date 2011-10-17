-CHP'li vekiller İstanbul Adalet Sarayı'nda İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - CHP milletvekilleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Turan Yavuzyılmaz ile görüştü. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Özgündüz, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve beraberindeki CHP'liler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Yavuzyılmaz'ın makamına çıkarak, Yavuzyılmaz ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından bir basın açıklaması yapan CHP İstanbul Milletvekili Tanal, 17 Ekim 2010'da yapılan HSYK seçimlerinin, bakanlık, müsteşar ve müsteşar yardımcıları tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Tanal, ''Seçimler öncesi yüksek yargı üyesi bir hakim, 'bakanlık eşeği aday gösterse ona oy veririm' demiştir. Bu yargının siyasallaştığının göstergesidir. Yargısı siyasallaşan ulusun bireylerinin temel hak ve özgürlükleri tehlike altındadır. Hukukun amacı adaletsizliği önlemektir. Kirlenme olduktan sonra temizlemeyi değil, kirlenmenin olmaması için ne yapılmalı konularında görüşmek için buraya geldik'' şeklinde konuştu. Tanal, ziyaretlerinin bir diğer nedeninin Odatv iddianamesi ile ilgili olduğunu, soruşturma kapsamında ilgilisiz kişilerin telefonlarının dinlenildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''İddianame ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi olan 'özel yaşama, aile yaşamına ve haberleşmeye saygı' ve Anayasamızın 20, 21 ve 22. maddelerini kapsayan 'Özel hayatın gizliliği' hakları ihlal edilmiştir. İddianame ayrıca kendisi ile çelişmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlanan kişilerin davasında bizzat dava ile ilgisi olmayan kişilerin özel hayatları ihlal edilmektedir. Bu soruşturmada iddianameyi hazırlayan savcılar ve kabul eden hakimler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını öğrenmek için başsavcı ile görüşmeye geldik. Kendisi daha önce belli olan bir programı yüzünden burada değildi. Başsavcıvekili Hasan Turan Yavuzyılmaz ile görüştük. Yavuzyılmaz, 'bu konuda yetkili olmadığını, ancak bunun hassas bir konu olduğunu, bununla ilgileneceğini' ifade etti.'' Açıklama sırasında bazı partililer, ''Tutukluluk süresi zulmüne son'' yazılı bir pankart açtı. Milletvekilleri adliye sarayından ayrılırken, grup da dağıldı.