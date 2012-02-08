-CHP'li vekiller, görüşmelere alkışla engel oldu TBMM (A.A) - 08.02.2012 - CHP'li milletvekilleri, işgal ettikleri kürsüden, TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerini alkışlarla engel olmaya çalıştı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, grup başkanvekilleriyle 1 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından yeniden birleşimi açtı. Verilen ara sırasında CHP milletvekilleri, kürsünün önünde ayakta beklemeye devam etti. Teklifle ilgili itiraz edilecek pek çok nokta, önerinin olabileceğini ifade eden Çiçek, ''Ama bu şekilde İçtüzük konuşulurken, içtüzüğe aykırı şekilde bunu götürme şansımız yok. Durumu daha fazla germeden, Meclisi olumsuz görüntüye sokmadan, kaldığımız yerden devam edeceğiz'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İçtüzüğün 68. maddesine göre, Başkan'ın, gürültü ve kavga devam etmesi halinde oturuma en çok 1 saat ara verebileceğini ifade etti. Çiçek, içtüzügün 68. maddesine göre değil, müzakere yapmak için oturuma ara verdiklerini kaydetti. Çiçek'in görüşmeleri devam edeceğini duyurması üzerine, kürsü önünde bekleyen CHP'li milletvekilleri, alkışlarla protestolarını sürdürdü. Alkışlar arasında konuşmasını sürdüren TBMM Başkanı Çiçek, İçtüzüğe uygun Meclisi yönetmeye çalıştığını belirterek, ''Bu görüntüyü herkes doğru buluyorsa devam edelim. Türkiye için iyi görüntü veriliyorsa devam edelim'' diye konuştu. Çiçek, daha sonra birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen arada, bazı AK Parti milletvekilleri, CHP'lilerin kürsüyü işgal etmelerini, cep telefonları ve IPad'leri ile görüntüledi. CHP'li milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi. Sinirlenip, görüntüyü çeken milletvekillerinin üzerine yürümek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, arkadaşlarınca engellendi. CHP'nin eylemine, BDP'li bazı milletvekilleri de yanlarına giderek destek verdi. Bu arada bazı CHP'li milletvekilleri, Genel Kurulda kürsü işgali sırasında çektikleri fotoğrafları, sosyal paylaşım sitesi ''Twitter''da takipçileriyle paylaştı.