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Politika

CHP’li vekiller fezlekeye karşı yürüdü

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlanmasını protesto eden CHP’li milletvekilleri

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlanmasını protesto eden CHP’li milletvekilleri, Meclis Başkanlığı’na kadar yürüyerek, dokunulmazlıklarının kaldırılması için dilekçe verdi.



CHP’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlanmasına tepki gelmeye devam ediyor. Kararı protesto eden CHP’li milletvekilleri TBMM önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi “Fezlekeyi bağımsız yargı düzenlemedi. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Basın toplantısının ardından CHP’li milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na doğru alkışlarla yürüdü. Milletvekilleri, kendi dokunulmazlıkların da kaldırılması için dilekçe sundu.

CHP'lilerin yaptığı yürüyüşe yaklaşık 80 milletvekili katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığını kaldırmak için dün başvuruda bulunmuştu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında fezleke hazırlanmasını istemişti.


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