"CHP'li vekiller, 'Çuvalları terk etmeyin' çağrısı yapacak mı?"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, son günlerde yapılan soğan baskınlarına dikkat çekti ve “Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı, Adalet ve Kalkınma Partisine kısmet olan bir şey oldu. Türkiye’de ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927’de yapılmıştı, bugün de Türkiye’de ilk soğan sayımı yapıldı” dedi.

“Mesele soğan değil ekonomi” diyen HDP’li Kaçmaz’ın konuşması şöyle:

Mesele soğan değil, mesele ekonomi. Çok iyi fiyat artışları, bize oynanan oyunlar algısı yaratmak değil midir? Her şeyde olduğu gibi işler kötü gittiğinde, sürekli dış güçler, dış mihraklar, iç mihraklar, sürekli suçu başkasına atma durumu söz konusu. Bu şekliyle devam ederse ileride “Sayımı tamamlanan soğanlar YSK’ya teslim edildi” şeklinde haberler de görebiliriz. Benim merak ettiğim cücüksüz soğanlar da geçerli sayılacak mı? CHP’li vekillerimiz, yetkililerimiz Çankaya soğanlarının henüz gelmediğini iddia ederek “Çuvalları terk etmeyin” çağrısı yapacak mı? Gerçekten böyle haberlerle mi karşılaşacağız?

Çünkü artık iş soğana, patatese kadar inmiş durumda. Soğana müdahaleden önce müdahale edilmesi gereken dünya kadar mal var, ürün var. Halk şu an aç, halk zorda, halk mutsuz. Ama maalesef olumlu bir manzara yok önümüzde. Cumhurbaşkanı eskileri anlatırken hep “Karaborsa vardı, kuyruklar vardı” diyordu, bakalım biz neyin kuyruklarını göreceğiz.

"Bütçeyi düzeltmek istiyorsanız Arnavutköy Belediyesi’ne baskın yapın"

Karaborsaya karşı çiftçinin depolarına değil, toptancıların, tüccarların depolarına gidin. Varsa karaborsacı orada bulursunuz, çiftçinin depolarında değil. Eğer gerçekten bu ülkede bütçeyi düzeltmek istiyorsak 1 liralık hortumu 78 liraya alan Arnavutköy Belediyesinin Başkanına baskın yapılmalı.

"Bütçeyi düzeltmenin tek yolu demokratikleşme"

Bu ülkede maliyeyi, bütçeyi, idareyi düzeltmenin tek bir yolu var: Demokratikleşme, toplumsal barış ve bütçemizi, kaynaklarımızı doğru şekilde harcamaktır. Liyakat, ehliyet esas alınarak doğru bir şekilde bunları harcamamız gerekiyor. Ama maalesef ki bu sunumda da yine halkın gerçeği bilmesi önlenecek şekilde yanıltılarak cari fazladan bahsediliyor. Hepimizin refahının yükselmesi için, halkın refahının yükselmesi için daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk talebimiz var.