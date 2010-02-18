CHP'li vekiller Cihaner'i ziyaret etti

T24 - Tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i, avukatları ve CHP'li 3 milletvekili cezaevinde ziyaret etti.





Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatları ile CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe Erzurum H Tipi Cezaevine geldi.



Cihaner'in avukatı Turgut Kazan da ziyaretçiler arasındaydı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kazan, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.





CHP'li Ersin: "Başsavcının morali iyi"



Kazan, "Eğer bu bir hukuksa ben de 47 yıllık bir hukukçu olarak bütün ayrıntılarını bildiğim için çok şaşkınlık duyuyorum. Bunun da demokrasi, hukuk devleti için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cihaner'in sağlığı yerinde. Tabii bir hukuk devletinde yaşanan olaylar karşısında şaşkın" dedi.



Çıkışta açıklama yapan CHP milletvekili Ahmet Ersin, "Sağlığı ve morali yerinde. Kendisine isnat edilen suçların doğru olmadığını, aklanacağını söyledi. HSYK kararını doğru bulduğunu söyledi" dedi.



Ersin, Başsavcı Cihaner'in avukatları ve eşiyle de görüşeceklerini belirtti.



Cihaner'in tutuklanması sürecinin hukuka aykırı bir durum olduğunu vurgulayan Ersin, "Özel yetkili savcı demek sonsuz yetkili savcı demek değil. Uyması gereken kurallar var. Ama bazıları kolaylıkla hukuk dışına taşabiliyor. Bugün Ercincan Başsavcısı'nın da başına gelenler budur. Hükümetin yandaş yargı yaratma çabasıdır" dedi.



Ahmet Ersin ayrıca, askeri cezaevine geçerek Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu'nu ziyaret edeceklerini açıkladı.





