CHP'li vekilden 'ulusal yas' önerisi

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Gaziantep’te gerçekleştirilen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle ulusal yas ilan edilmesini önerdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “Başımıza ne geldiyse Suriye politikası yüzünden” açıklamalarına da değinen Tanrıkulu, yazılı açıklamasında “AKP, sayın Kurtulmuş’un itirafının gereğini yerine getirmekle mükelleftir” ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu’nun “Yas ilan edilsin” önerisini de içeren açıklaması şöyle:

"Gaziantep’de gerçekleştirilen vahşi katliam, 5 Haziran 2015’ten itibaren IŞİD’in adeta haber vererek gerçekleştirdiği saldırıların uzantısıdır. Öncelikle vahşi katliamda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere, katliamdan sonra yaptıkları açıklamada teröristler için “başaramayacaklar” diyen tüm siyasi sorumlular bilmeli ki, teröristler yurttaşlarımızı öldürmeyi başarabiliyorlar! Saldırganlar açısından esas başarı, kan dökebilmektir ve bunu yapmalarına yol açacak her türlü ihmalkarlık pişkin bir biçimde sergilenmektedir.

"IŞİD’in elini-kolunu sallayarak sivil yurttaşlarımızı katledişine seyirci kalan tüm güvenlik ve istihbarat birimlerinin hesap vermesi için demokrasi ve hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak bu vahşi katliamlara kapı aralayan ihmalkarlığın birincil sorumlusunun, ilgili birimleri topyekun harekete geçirmeyen siyasi iktidar olduğunu biliyoruz!

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin yaşadığı mevcut karanlık tablonun Suriye politikasından kaynaklandığını itiraf etmiştir. O halde Suriye ateşini Türkiye’ye sıçratan bu politikanın derhal gözden geçirilmesi gerekiyor. AKP, SAYIN KURTULMUŞ’UN İTİRAFININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEKLE MÜKELLEFTİR!

"Demokrasi ve özgürlük taleplerinin dile getirildiği etkinlikleri de aşarak artık düğünlere dahi yönelen bu alçak terörist grupların engellenmemesi Türkiye’yi her geçen gün Suriye’nin içinde bulunduğu girdabın benzerine sürüklemektedir. IŞİD’in Türkiye yapılanmasının ortaya çıkarılması konusunda yürüttüğümüz tüm siyasi çabaları akamete uğratanların tel’in mesajları yayınlamaktan daha fazla görevi bulunuyor.

"AKP hükümetini IŞİD’in Türkiye yapılanması ve faaliyetlerini bir an önce ortaya çıkaracak topyekün mücadeleye çağırıyoruz. Ayrıca, bu tür katliamların toplumda kanıksanmasına engel olmak son derece önemlidir. Bu bakımdan da GAZİANTEP KATLİAMI İÇİN ULUSAL YAS İLAN EDİLMESİNİ ÖNERİYORUM.

"Bu vesileyle, bir kez daha Gaziantep’te yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."