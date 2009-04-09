CHP'li vekilden parayla oy iddiası

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde seçim öncesinde AKP’li yöneticilerin yönlendirmesiyle belirlendiğini iddia ettiği bin 50 aileye, 30 Mart’tan itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca, AKP’ye oy vermeleri karşılığında 470 TL ödendiğini öne sürdü. Köktürk, bu durumu soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, AKP’li Mithat Gülşen’in belediye başkanlığını kazandığı Çaycuma’da seçimlere devlet olanaklarıyla müdahale edildiğini ve seçime yön verildiğini iddia etti. Köktürk, soru önergesinde şu iddialarda bulundu:



“İlçedeki Halk Bankası şubesi önünde 30 Mart’tan itibaren uzun kuyruklar oluşmaya başlamıştır. Bu durum tüm ilçe halkı tarafından açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Ayrıca, listelerin büyük bölümünün seçimin son haftası AKP’lilerin yönlendirmesiyle hazırlandığı, AKP’ye destek ve oy verenlerin, seçimlerin kazanılması halinde seçimin ertesi günü karşılığını alacağı vaadinde bulunulduğu, para alan ve alamayan pek çok kişi tarafından dile getirilmiştir. Bu durum, Çaycuma seçimlerine direk olarak devlet olanaklarıyla müdahale edildiği ve seçime yön verildiği olgusunu ciddi bir şekilde ortaya koymaktadır.”



Köktürk, önergesinde Başbakan Erdoğan’ın şu soruları cevaplamasını istedi:



“1. Seçimin hemen ertesi günü, bankanın önünde 1050 insanın para kuyruğuna girdiği bir süreçte, seçimlerin Anayasa’nın 67’nci maddesine göre serbest, eşit ve gizli oyla gerçekleştirdiğinden söz etmek mümkün müdür?



2. Bu durum, Anayasanın 67’nci maddesine göre, serbest, eşit ve gizli oyla gerçekleşmesi gereken seçimlerin, Anayasa’nın güvence altına aldığı biçimiyle gerçekleşmesine, bizzat, devlet makamlarınca engel olunduğu anlamına mı gelmektedir?



3. Yaklaşık bin 50 kişiye yapılan bu paraların ödenmesi neden hemen seçimin ertesi gününe tekabül ettirilmiştir? Para listelerinin seçimin son haftası hazırlanmasına karşın, ödemelerin seçimin sonucunun alındığı günün ertesine bırakılmasıyla verilmek istenen mesaj nedir? Böyle bir durum seçim yasaklarının açık ihlali değil midir?



4. Yeşil Kart sahiplerinin bir bölümünün para aldığı, aynı konumda bulunan bir kısım yeşil kart sahiplerinin de para alamadığı göz önünde bulundurulduğunda; para ödenen kişilerin tespitinde hangi kriterler göz önüne alınmıştır?



5. Bankadan para alamayan ve bankadaki Sosyal Yardımlaşma Fonu’nu listelerinde isimlerini göremeyen bir kısım kişi niye belediye başkanlığıyla muhatap olmuşlardır? Belediye başkanının bankadan para alamadığı için kendisiyle muhatap olan kişileri, mesai bitiminden sonra belediyeye çağırması hangi anlama

gelmektedir?



6. Çaycuma’da 30 Mart 2009’dan itibaren ödeme yapılan kişiler kimlerdir? Toplam sayısı nedir?



7. Çaycuma’da Yeşil Kartlı kişi sayısı toplamı nedir? Bunların ne kadarı köylerde ve beldelerde, ne kadarı ilçe merkezinde oturmaktadır?



8. 30 Mart 2009’dan itibaren para ödenen kişilerin mahallelere ve köylere dağılımı nedir? Seçimin ertesi gününden bugüne kadar ilçe merkezinden kaç kişiye bu ödeme yapılmıştır?



9. 30.03.2009 tarihinden itibaren ödenen bu para Çaycuma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na ne zaman gönderilmiştir?



Kaymakam: Ödemeler halen sürüyor



Çaycuma Kaymakamı İsmail Kaygısız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yoksul ailelere yılda 2 defa eğitim, 4 defa da gıda yardımında bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:



“2009’un ilk eğitim ve gıda yardımı toplu olarak yapıldı. Eğitim yardımı olarak 250, gıda yardımı olarak da 220 TL ödendi. Ödeme yapılacak aileler de okul yönetimleri ve vakıf yönetimi tarafından tespit edildi. Sosyal güvenlik sorgulamaları yapılarak belirlendi. Zaten vakıfta bu ailelerin listeleri var. Her ödeme döneminde de gerekli kontroller yapılıyor. Bu listelere her hangi bir partinin müdahale etmesi söz konusu değildir. Biz hatta bu tür spekülasyonlara neden olmamak için bu parayı seçim öncesinde değil, seçim bittikten sonra ödemeye başladık. Ödemeler de halen devam ediyor.”





