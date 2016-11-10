CHP'li vekilden Gençlik Bakanı'na: Yurtlarda öğrenciler zorla sabah namazına mı kaldırılıyor?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda cemaatten boşalan yapıyı “Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği” adıyla faaliyet gösteren başka bir grubun doldurduğunu iddia etti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise Manisa’daki yurtlarda “öğrencilerin zorla namaza kaldırıldığına ve camilere götürüldüğüne” yönelik iddiaları ve yurtlarda kalan kadın öğrencilerin uymak zorunda oldukları kurallar dahilinde “uygunsuz kıyafetlerle dolaşmamak ve uygunsuz hareketlerde bulunmamak” maddesinin yer almasını Meclis gündemine taşıdı.

Birgün'den Fulya Altunay'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıyan Sertel "Sütten ağızları yanmamış olacak ki başka oluşumlara göz yummaya devam ediyorlar" dedi.

Ülke genelinde izin verildi

Sertel, Türkiye’deki tüm lise ve dengi okullarda konferanslar düzenlemeye başlayan Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği üyelerinin izin istemli dilekçelerinde amaçlarını “Gençlerin idrak, yaşayış ve anlayış seviyelerine uygun olan anlatımlarla, milli manevi ve ahlaki konularda duyarlı, bilinçli ve topluma faydalı gençlerin yetişmesini sağlamak” olarak açıkladığına dikkati çekti.

Konuyla ilgili İzmir’deki öğretmen ve velilerden çok sayıda şikâyet aldığını belirten Atila Sertel, “Birini temizlerken diğerine göz yumarsanız, yarın onlar da başka bir kalkışmada bulunabilirler. Devletin hiçbir kurumunda hangi adla veya hangi amaçla olursa olsun hiçbir cemaat yapılanmasına müsaade edilmemelidir” dedi.

Hükümetin "Risale-i Nur kitabını başucu kitabı olarak tanıtan, haftalık sohbet toplantılarıyla liseli gençleri kendi içlerine çeken, okul çıkışlarında çocukların adeta önlerini keserek onlara çeşitli dini sorular yönelten, kişilerin Allah inancını sorgulayan ve namaza davet eden’" ve "Gülen Cemaati’nin alt kolu imajı çizen bu derneğe göz yumduğunu" ileri süren Sertel, “Analşılan o ki akıllanmamışlar. Sütten ağızları yanmamış olacak ki başka oluşumlara göz yummaya devam ediyorlar. Okullarımıza bilimin dışında, akılcı, çağdaş öğretmenlerin dışında hangi adla olursa olsun, kimsenin girmesine izin verilmemelidir” dedi.

Yurtlardaki namaz iddiası da Bakan’a soruldu

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise Manisa’daki yurtlarda “öğrencilerin zorla namaza kaldırıldığına ve camilere götürüldüğüne” yönelik iddiaları ve yurtlarda kalan kadın öğrencilerin uymak zorunda oldukları kurallar dahilinde “uygunsuz kıyafetlerle dolaşmamak ve uygunsuz hareketlerde bulunmamak” maddesinin yer almasını Meclis gündemine taşıdı. Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere imzalatıldığı ileri sürülen ve yurtlardaki panolara duyuru niteliğinde asılan “Yurtlarda Barınan Öğrencilerin Uymak Zorunda Oldukları Kurallar”ı ve Manisa’da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin ve velilerin “öğrencilerin zorla namaza kaldırıldığına ve camilere götürüldüğüne” yönelik gelen şikayetleri Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a sordu. Biçer; söz konusu kurallar belgesinin 1. maddesinde yer alan “uygunsuz kıyafetlerle dolaşmamak” ifadesi ne anlama gelmektedir? Bir kız öğrenci için uygunsuz olabilecek kıyafet şekli nasıldır?” diye sordu.



CHP’li Biçer; belgenin 20. maddesinde “Yurdun içinde genel ahlaka aykırı hareketlerde bulunmamak” şeklinde de bir ifade yer aldığını söyleyerek, Bu ifadeye göre bir kız öğrenci hangi hareketleri yaparsa genel ahlaka aykırı davranmış olur? Genel ahlak nedir? Genel ahlak şartları neye göre belirlenmiştir? Bunları açıklasınlar” ifadelerini kullandı.



Manisa’daki Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerden, “Baskı altında sabah namazına kaldırıldıklarına” ve kız öğrencilerin tesettüre girmeye zorlandıklarına dair iddiaların araştırılıp araştırılmayacağını da soran Biçer, “Öğrencilerin istekleri dışında sabah namazına kaldırılması, kız öğrencilerin tesettüre girmeye zorlanması Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde mi?” diye sordu.