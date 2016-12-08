CHP'li vekil: Yastık altındaki dolarları bozdurma çağrısı, müteahhitleri koruma kampanyasıdır

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "yanlış yatırım politikaları, hak ve özgürlük alanını kısıtlayan OHAL’den kaynaklanan gelecek kaygılarının doları tutulamayacak seviyeye taşıdığını" söyledi. Vatandaşın dolarını piyasaya sürmesinin kısa süreli bir düşüş sağlayacağını, 1994 yılında da benzer bir durumun yaşandığına dikkat çeken Aldan "1994’de de bugünkü gibi kampanyalar yapıldı vatandaş dolarını bozdurdu ancak dolar hız kesmedi. 40 kat arttı. Öyle bir an geldi ki vatandaş dolarını bozdurduğuna pişman oldu" dedi.

Herkes elindeki doların tamamını bozdurursa ne olur?

Aldan, "Bu bir anlamda müteahhit koruma girişimi. Çünkü bir sürü rezidanslar var, İstanbul’da bitip satışa arz edildiler ancak müşteri yok. O nedenle hükümet ve başta da Cumhurbaşkanı maalesef müteahhit ve halk mı derken müteahhidi koruma adına halkın kefen parasını piyasaya sürdürme gayretinde" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Aldan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Doların yükselmesi psikolojik"

"Ülkede bu kadar gerilimin, OHAL ortamının demokratik hak ve özgürlüklere müdahalenin, kaosun sonucu olarak ülkemize yabancı yatırımcı gelmediği görülüyor. Bunların en başında turizm gelirlerinden olduk bu sene. Hükümetin yanlış politikalarından dolayı, önümüzde bir kaç yıl daha bu sıkıntının süreceğini düşünüyorum.

"Faizlerin artırılmasından hükümet ciddi anlamda kaçıyor, o yastığın altındaki insanların cebindeki yastığını altındaki doları piyasaya sürdürmeye çalışıyor. Bu bir anlamda müteahhit koruma girişimi. Çünkü bir sürü rezidans var, İstanbul’da bitti satışa arz edildi ama müşteri yok. O nedenle hükümet ve başta da Cumhurbaşkanı maalesef müteahhit ve halk mı derken müteahhiti koruma adına halkın kefen parasını piyasaya sürdürme gayretinde.

"1994 ‘de benzer durum yaşandı"

"1994 yılında aynı yöntem uygulandı insanların kıt kanaat biriktirdiği dolarlar bu şekilde kampanyalarla piyasaya sürüldü sonuçta doların artması durmadı. Öyle bir an geldi ki dolar öyle bir noktaya çıktı ki vatandaşlar o dövizleri bozdurduklarına pişman oldu. Bu konuda bir sorunla karşı karşıyayız. Aynı şey olabilir. Bir gün gelir öyle bir sıkıntılı sürece gireriz ki, faiz artırımı bile bir şey ifade etmeyebilir.

"Şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor: FED faizleri artırmazsa 19 Aralık’tan itibaren düşecek bu doğru bir yaklaşım değil. Hükümet doları 3.50 seviyesinde tutma çabası içinde. Ne zaman 3.50’a aşarsa düşürmeye çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir sınır. 3.50 sınırı aşmadan şimdiden yapısal önlemleri almalılar.

"Dolar Türkiye’de yönetimin başarısızlığı nedeniyle yükseliyor. Bu dolar böyle puslu dumanlı havayı sever gibi doları durmuyor yerinde. İnsanların çok sayıda dolar borçları var. Ya faizleri artıracaksınız ya yastık altındakileri çıkaracaksınız. Faiz artılırsa hükümet o rezidansların satılmayacağını görüyor. Dolayısıyla vatandaşın kıt kanaat kefen parasına göz koyuyor. 1994 yılında da aynı tezgah kuruldu, vatandaşın elindeki dolar bozduruldu ondan sonra doları tutulamayacak noktaya çıktı. 40 kat arttı."

"Müzik yok, sanat yok"

"Bu kampanyalara bir sonucu olmaz. Türkiye’nin huzur sorunu var. Başkanlık rafa kaldıralım desinler anında aşağıya iner. İnsanlar geleceğe bakıyor. Terör, dış politika konusunda tutarlı tutumlar, Başkanlıktan vazgeçilmesi doları aşağıya düşürür. Psikolojik faktörler doları yükseltiyor. Bu ülkede kaos beklentisi var. Müzik, yok sanat yok, güzel sanatlardan bahsedilmiyor. Tüm bunları doları yükselten unsurlar."