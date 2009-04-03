CHP'li vekil 'Sirmen kaybedecek' bahsine girmiş

Kocaeli'nde CHP'li vekil Hikmet Erenkaya'nın ‘Sirmen seçimi kaybedecek' diyerek bir işadamıyla elbise iddiasına girmesi il teşkilatını karıştırdı.





CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen’in seçimi kaybedeceğine ilişkin bir işadamı ile iki takım elbisesine iddiaya girdiği haberi, yerel bir gazetede yayınlanınca CHP Kocaeli İl Teşkilatı karıştı.



Kocaeli’de yayın yapan yerel gazete, CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın 14 Mart’ta 2009 tarihinde tanınmış iş adamı İdris Saral ile olan iddiasını imzalı bir ajanda kağıdının fotoğrafı eşliğinde ‘İşte ihanetin belgesi’ başlığıyla manşetten verdi. Haberde, milletvekili Erenkaya’nın, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sefa Sirmen’in seçimi kazanamayacağına dair söz konusu iş adamıyla 2 takım elbisesine iddiaya girdiği yazıyordu. Haberin çıkmasından sonra, Hikmet Erenkaya’nın yakın çevresine “Ben espri olsun diye iddiaya girdim” dediği öğrenildi.



Sefa Sirmen’in İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, alt belediyelerden Saraybahçe Belediye Başkanlığı yapan, Sirmen’in milletvekili seçilmesinin ardından da Büyükşehir Meclisi’nce Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna getirilen Hikmet Erenkaya, 2004 yerel seçimlerinde de CHP’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ama seçimi kaybetmişti. Erenkaya, 22 Temmuz 2008 Genel Seçimleri’nde de CHP’den Kocaeli’den milletvekili seçildi.



Birkaç yıl öncesine kadar araları çok iyi olan Sefa Sirmen ile Hikmet Erenkaya’nın arasının daha sonra açıldığı ve Hikmet Erenkaya’nın, 29 Mart seçimlerinde de Sefa Sirmen’in aday gösterilmesine sürekli karşı çıktığı daha önce ileri sürülmüştü











