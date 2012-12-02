CHP'li vekil Öz: Aleviler AKP'li olamaz

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, "Asla AKP'li alevi olamaz. Aleviler de AKP'li olmaz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Manisa Şubesi’nin Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi’ne ait cem evinde yapılan kongresine, CHP Manisa milletvekilleri Sakine Öz, Özgür Özel, ile bazı CHP’li il yöneticileri katıldı. CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz yaptığı konuşmada, Hz. Hüseyin ve yanındakilere yapılanları şimdi Ak Parti hükümetinin Alevilere yaptığını ileri sürdü.

Müslümanın Müslümana, Alevinin Alevilere kırdırıldığını iddia eden Sakine Öz, "Artık sahte Alevi dernekleri kurdurmaya başladılar. Çünkü iktidar kendine yakın Aleviler oluşturmak istiyor. Bizi bize kırdırmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bu derneklerin hepsinin içi boş. AKP’li Alevi olamaz. Aleviler de AKP’li olmaz. Çünkü Alevilikte dostluğu, kardeşliği benimseyen hümanizm vardır. Ancak AKP’de yobazlık, kindar bir yaklaşım tavrı bulunmaktadır" dedi.

İktidarın son günlerde Tekke ve Zaviyeler Kanunu üzerinde çok durduğunu dile getiren CHP’li Öz, "İktidar bu kanunu karıştırarak Alevilerin üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki Aleviler bu kanunla uğraşarak kendi üzerinden siyaset yaptırmaz" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de konuşmasında, "CHP Dersim’le yüzleşmesini sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkanlığa getirerek gösterdi. Alevi olduğunu gururla dile getiren Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geldi. İktidar partisi bunu böyle bilsin" dedi.