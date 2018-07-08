CHP'li vekil Meclis'te yemin ettiği gün kız kardeşinin ölüm haberini aldı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreninde 40 yaşındaki kız kardeşi Arzu Arslan'ın, hayatını kaybettiği haberini aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan'ın durumunun son zamanlarda kötüleşti. Haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreninde alan Ednan Arslan, hemen İzmir'e döndüğü belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde ilk kez seçilerek CHP sıralarından meclise giren İzmir Milletvekili Arslan'ın, dün TBMM'deki yemin töreninde doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşi Arslan'ın ölüm haberini aldı. Bir süredir tedavi gören Arslan'ın son zamanlarda yaşam fonksiyonlarının zayıfladığını belirten Ednan Arslan, hemen İzmir'e dönerek ailesine destek oldu. Arzu Arslan için yarın (pazartesi) saat 12.00'da Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.