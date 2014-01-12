CHP’li vekil: Kafama atılan iPad’i sahibine geri verdim

CHP Milletvekili Müslim Sarı, dün Adalet Komisyonu'ndaki olaylı HSYK görüşmeleri sırasında kafasına atılan ve suç delili olarak el koyduğu iPad'i sahibine geri verdiğini söyledi.

Müslim Sarı Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sevgili dostlar. Dün kafama fırlatılan iPad'e ilişkin bazı spekülasyonları engellemeyi teminen aşağıdaki açıklamaları yapmak zorunlu hale geldi.

Söz konusu iPad Adalet Bakanlığında çalışan üst düzey bir bürokrata aittir. Bürokratın olaylarla hiç bir ilgisi yoktur.

Olaylar sırasında söz konusu bürokrat bakanla beraber dışarı çıktığında iPad'i savuran şahıs suç aletini bürokratın oturduğu sıralardan alarak üzerime fırlatmıştır.

Cihaz tarafımdan suç aleti olarak bir müddet tutulmuş, olaya ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıyınca da cihazın suça delil teşkil etme özelliği zayıfladığından sahibine bir tutanak karşılığımda tarafımdan teslim edilmiştir.

Sağlık durumuma ilişkin bir bilgilendirmeyi de paylaşmak isterim.

Olaydan sonra hastaneye giderek tedavi oldum. Çekilen tomografi sonrası doktor 5 günlük bir raporu uygun gördü.

Şu an için ciddi bir problem görünmüyor. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara sevgilerimi iletiyorum.

Tüm vatandaşlarımız şunu bilmeli ki; demokrasi ve hukuk adına yaptığımız mücadele ne olursa olsun sonuna kadar devam edecek.