CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt hakkında o sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında 'Halk Arenası' programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan (TCK 216) soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bozkurt'un sözlerini "tasvip etmediğini" söyledi.

'Halk Arenası' programında konuşan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, şunları söylemişti:

"Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz."

Konuya ilişkin bianet’e konuşan Bozkurt, hedefinde "Evet" diyenlerin olmadığını, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, şunları söyledi:

“‘Evet’ diyenlere söylediğimiz bir şey yok. Biz cumhurbaşkanı gibi ‘Hayır’ diyenlere terörist diyecek değiliz. Konuşmanın hedefinde emperyalistler ve işbirlikçiler vardı. ‘Evet’ çıkarsa ülkemizi bölmek isteyenler heveslenmesin, geçmişte yaptığımız gibi denize dökeriz dedim. Türkiye’nin yargı mercii böyle bir soruşturmayı uygun görmüş. Kendilerini emperyalist, işbirlikçi olarak görüyorlarsa bir şey diyemem. Benim ne dediğim ortada, gider ifademi veririm."

"Bu tür açıklamaları tasvip etmiyoruz"

İstanbul’da TV yöneticilerini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında soruşturma açılan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt‘un sözleriyle ilgili olarak, “Bu tür açıklamaları tasvip etmiyoruz” dedi.