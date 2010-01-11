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CHP'li vekil dayak yedi

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda CHP Çorum milletvekili Derviş Günday, bir grubun saldırısına uğradı.

11 Ocak 2010 02:00

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda CHP Çorum milletvekili Derviş Günday, bir grubun saldırısına uğradı.

Günday, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, Oda’nın çalışma raporunun okunduğu sırada, salona beraberinde bir grupla girdi. Günday’ın salona girmesi ile çevredekiler “yuhalayarak” protesto gösterisi yaptı. Odaya üye olduğu belirtilen bir grup ise Günday’a yaklaşarak ceketinden çekiştirdi ve yumruk attı. Çıkan arbedede yüzünden hafif yaralanan ve ceketinin düğmeleri kopan Günday, Emniyet güçleri tarafından koruma altına alındı.

Koruyamıyorsunuz

Günday, VIP salonuna alındığı sırada, emniyet yetkililerine tepki gösterdi ve “Milletvekilini koruyamıyorsunuz, ben milletvekiliyim” dedi. 1 saat dinlendikten sonda Genel Kurul salonuna yeniden giren Günday, adaylar Mehmet Yiğiner, İzzet Yıldırım ve Zafer Şener’in konuşmalarının bitiminde kürsüye doğru yürüyerek konuşmak istedi. Yiğiner taraftarı üyeler tarafından Günday’ın engellenmesi üzerine yine arbede çıktı. Arbede polis müdahalesiyle engellendi. Günday, yoğun tepkiler üzerine konuşmasını yapamadı. Odanın Onursal Başkanı ve 1 numaralı üyesi olduğunu belirten Günday, “Olayla ilgili şikayette bulunmayı düşünmüyorum. Beni sağdan soldan çektirdiler, düğmemi kopardılar. Onun hesabını da sorarız herhalde. Allah doğrunun yardımcısıdır” diye konuştu.

Gökçek’in adamlarıdır

Günday, olaydan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’i ve “adamları” dediği kişileri sorumlu tuttu. Günday, “Esnafa bugüne kadar hiçbir şey vermeyenlerin sırf oda yönetimini elde tutabilmek için mafya yöntemlerini uyguladıkları, böylesi bir Genel Kurula ben ilk defa şahit oluyorum. AKP’nin belediye meclis Üyeliğini yapmış oda başkanı ve salona gelen Belediye Başkanı Melih Gökçek ve adamlarından başka ne beklenebilirdi ki? Şoför esnafı bu vesile ile bunların gerçek yüzünü gördü. Oda Yönetimini elde tutabilmek için mafya yöntemlerini uyguladıkları, böylesi bir Genel Kurula ben ilk defa şahit oluyorum” dedi.

Yapılan seçimde Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanlığı’na 2 bin 507 oy alarak yeniden Mehmet Yiğiner seçildi. Diğer adaylardan Zafer Şener 847 ve İzzet Yıldırım 781 oy aldı.

Gökçek: Yönetimle uyumlu olun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, taksi duraklarının uygun şartlarda olmadığını belirterek bu konuda 14 Ocak 2010’da ihaleye çıkılacağını bildirdi. Esnaftan “yönetimle uyum içinde çalışmalarını” istediklerini söyleyen Gökçek, “Yönetiminizle uyum içerisinde olun, bunu sürdürün” dedi. Oda başkanlığına yeniden aday olan Başkan Mehmet Yiğiner de, “1 milyon lira borcu kim bıraktı? Şimdi Derviş Günday bildiri dağıtarak ‘Eserinize sahip çıkın’ diyor. Eser mi bıraktı ki sahip çıkalım?” diye konuştu.

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