CHP'li vekil: 'Cumhur İttifakı' teklifi Anayasa'ya aykırı

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Akın Üstündağ, AKP ve MHP'nin hazırlayıp, TBMM'ye sunduğu 'Cumhur İttifakı'nı eleştirip, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.CHP'li Üstündağ, teklifin birçok açıdan Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında, 'Cumhur İttifakı' düzenlemesinin MHP'yi barajdan kurtarmak için hazırlandığını belirten Milletvekili Üstündağ, şunları kaydetti:



"Her nedense barajı kaldırmayı veya indirmeyi düşünmüyorlar. Böyle bir düzenleme adrese teslim ve seçimlerdeki adaleti ortadan kaldıracak bir yapıdadır. Ortada bir hukuk garabeti var. Anayasanın 67'nci maddesine göre seçim kanunları temsilde adalet ilkesine uygun olmak durumundadır. Partilerin aldıkları oylar dışında ittifaka verilen oyların bölüştürülerek ayrı bir paylaşma sistemi getirilmesi mümkün değildir. Her iki partiye oy vermemiş seçmenin, ittifakta verdiği oyun temsili noktasında bir sorun vardır. Seçmenin iradesini tam olarak yansıtmayacağı ve belirsizlik yaratacağı kesin olan böyle bir düzenleme demokrasiye uygun düşmez. Üstelik barajı geçemeyeceği belli olan MHP'yi kurtararak, aslında en fazla muhalefet olarak kalabilecek bir partinin iktidara taşınmaya çalışılması Anayasa ve seçim kanunlarını muvazaayla ihlal etmek ve kanuna karşı hile vasfını içermektedir. Böyle bir yöntem demokratik ülkelerde masum ve kabul edilebilir bir durum değildir."



Üstündağ, düzenlemenin birçok noktada sorunlu olduğunu, adil ve düzenli bir seçim yerine iktidarın seçimi kazanmasını amaçlayan, kaos ve kargaşa yaratacak tuzak maddelerle dolu olduğuna da dikkati çekip, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Düzenlemede aynı apartmanda olanlar bile ayrılarak başka sandıklarda oy kullanması sağlanarak seçmenlerin fişlenmesi sağlanıyor, seçim bölgeleri birleştiriliyor, seyyar sandıklar kuruluyor, mühürsüz zarf ve oy pusulaları, çizik ve işaretli zarflar geçerli sayılıyor, kolluk güçleri sandık başında bulunabiliyor. Bu düzenlemeler iktidarın kamu gücüyle seçimi yönlendiren, yöneten ve kontrollü bir hale getiren nitelikte olup, bu kabul edilemez. İttifak adı altında getirilen bu antidemokratik düzenlemeye sonuna kadar karşı çıkacağız ve mücadele edeceğiz."