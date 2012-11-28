CHP'li vekil Ankara'nın 'Evren' ilçesinin adının değiştirilmesini önerdi

T24/ ANKARA

HÜLYA KARABAĞLI

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara’nın Evren İlçesi’nin adının, 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Nazlıaka, ilçenin isminin 1982 yılında "Evren" olarak değiştirildiğini belirterek "Özür bile dileyemeyen, ölmesine sebep olduğu onca insan için en ufak pişmanlık duymayan Kenan Evren'in isminin Ankara'nın Evren ilçesinden silinmesi demokrasimiz adına da küçük ama önemli bir adım olacaktır" dedi.

"İlçede 'Çıkınağıl' ismine olan istek her fırsatta dile getirilmektedir" diyen Nazlıaka teklifinin gerekçesi olarakta şunları söyledi:

"12 Eylül darbesiyle başlayan süreçte 650 bin kişi gözaltına alınmış, ağır işkencelere maruz kalmıştır. 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiştir. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmıştır. 7 bin kişi için idam cezası istenmiş, 517 kişiye idam cezası verilmiştir. 300 kişinin hayatını kaybetmesi şüpheli durumlar içermekte, 171 kişi işkencede hayatını kaybetmiştir. 144 kişi cezaevlerinde, 14 kişi açlık grevinde yaşamına kaybetmiştir."

"16 kişi "kaçarken" vurulmuş, 95 kişi çatışmada yaşamını kaybetmiş, 73 kişiye doğal ölüm raporu verilmiş, 43 kişinin intihar ettiği bildirilmiştir. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durdurulmuştur. 3 bin 854 öğretmenin, üniversitede görevli 120 öğretim üyesinin ve 47 hakimin işine son verilmiştir. 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis istenmiştir. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir."

Nazlıaka: "Verdiğimiz kanun teklifiyle 'Evren' ilçesinin adının bölgenin tarih ve kültürüyle bütünleşmiş gerçek adı olan 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir" diye konuştu.