CHP'li Umut Akdoğan'dan Güneş gazetesine: Bu 'şeye' dava açıyorum

T24

CHP’li avukat Umut Akdoğan, kendisinin CHP kontenjanından İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu iddia eden ve hakkında çeşitli ithamlar ortaya atan Güneş gazetesine dava açacağını duyurdu. Akdoğan, Twitter’da yaptığı paylaşımda Güneş’in iddialarının doğru olmadığını belirterek “Bu ‘şeye’ dava açıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’ye miras bıraktığı İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini söylemesi yeni bir tartışma başlattı. İş Bankası ve CHP, miras hukuku kapsamında ele alınan konunun yoruma açık bir kısmı olmadığını yaptıkları açıklamalarla kesin bir dille belirtirken; hükümete yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesinde de konuya dair bir ‘haber’ yayımlandı.

Güneş: Akdoğan’ın, kayda değer bir başarısı yok

“Hemşehriye Milyonluk Huzur” başlıklı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İş Bankası’ndaki CHP kontenjanı için görevlendirme yaparken ‘hemşehrilerini kayırdığı’ ve Akdoğan’ı da bu sebepten görevlendirdiği iddia edilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti:

“Siyasete CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Akdoğan, kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Henüz 26 yaşındayken Kılıçdaroğlu’nun kontenjanından PM’ye giren Tuncelili genç, birkaç yıl sonra yüzlerce başarılı aday arasından seçilerek İş Bankası’na atanan 4 yöneticiden biri oldu.

Genel başkanın desteğiyle hem siyasette hem de iş dünyasında yükselen Akdoğan’ın, kayda değer bir başarısı yok. Bilkent Üniversitesi’nin hazırlık programını bitiremeyen ve bu yüzden okuldan atılan o genç, Ankara’nın en düşük puanla özel üniversitesinin hukuk bölümünden 6 yılda mezun olabildi.”

"Övünmek gibi olmazsa..."

Umut Akdoğan, konuya dair kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi değilim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bugüne dek hiçbir göreve getirilmedim. Hiçbir zaman okuldan atılmadım. Övünmek gibi olmazsa, tırnaklarımla kazıyarak, bugüne dek yaşamımı başarılarla doldurdum. Bu ‘şeye’ dava açıyorum” dedi.

"AKP'li Güneş, partimize saldırabilmek için ne yapacağını bilmez bir haldedir"

Öte yandan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da konuyla ilgili şunları söyledi:

“Güneş'in manşetine taşıdığı bu sözde haber, kuyruklu bir yalandır ve gazeteciliğin yüz karasıdır. Arkadaşım Umut Akdoğan, İŞ Bankası Yönetim Kurulu Üyesi değildir. AKP'li Güneş, partimize saldırabilmek için ne yapacağını bilmez bir haldedir. Haber baştan sona kadar yalandır.”