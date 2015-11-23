CHP’li Ülgür Gökhan, odasını paylaştığı kediye ‘Barış’ adını verdi

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, sahiplendiği sokak kedisine 'Barış' adını verdi. Başkan Gökhan, makam odasının kapılarını açtığı kediyi, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sahiplendiği kediyle ilgili şunları söyledi:

“Bunlar benim işyerimin orada iki taneydi. Anneleri bırakıp gitmiş. Buradaki Özel Kalem Müdürlüğü personeli kedi de seviyor. Bunlardan birini alalım, alan da geniş, dolaşsın dedik. Hem bir canlıyı kurtarmış olalım, hem de burada muhabbet olsun, gelen gidene sempati olsun istedik. Hayvanları korumamız lazım. Çanakkale’de Hayvan Bakım Evimiz, kedi evlerimiz var ve duyarlı vatandaşlarımız onları zaten sahipleniyorlar. Biz de örnek olsun dedik. Sokaktaki hayvanlarımızı sahiplenelim, koruyalım, bakalım. Bu da bir insanlık görevi. O bakımdan burada sempatik bir biçimde kedimizle yaşamımız başladı. İsmini Barış koyduk. Çünkü kediler aslında barışık hayvanlardır. Sempatik yapıları vardır. Saldırgan değillerdir. Onlara karşı bir tehdit oluşturmazsanız hiçbir zaman saldırmazlar. Dolayısıyla bu bakımdan barışın kentinde kedinin adını da Barış olsun istedik. CHP Genel Merkezi’ndeki Şero da bize bir örnek oldu aslında. Makamda kedi nasıl olur diye aklımıza geldiğinde, CHP Genel Merkezi ve başka kurumlarda da var dedik. Bir sembol olarak, gençlerimizi çocuklarımızı hayvan sevgisine teşvik etmek için böyle bir karar aldık. Bu savaş içerisinde olan dünyada bir hayvan sevgisiyle barışa bir katkıda bulunmak istedik. Umarım toplum tarafından olumlu algılanır.”

Şero ve Şeri

CHP'nin maskotu haline gelen kedi Şero'ya Şeri isimli bir arkadaş gelmişti. Şeri'nin adına bir de Şero gibi Twitter hesabı açılmıştı. Partiye hızla uyum sağlayan Şeri, seçim tatbikatına katılmıştı.