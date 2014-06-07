CHP'li Türeli: Kamuya 'kiralık memurlar' alınacak

Görüşmeleri TBMM’de devam eden taşeronluk paketinde önceki gece yapılan değişiklikle, kamuda memurların yaptığı işler için de “ihaleyle hizmet alınmasının” yolu açıldı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Düzenleme bu şekliyle kabul edilirse, kamuya ‘kiralık memurlar’ alınacak. Kamu güvencesi olmadan, kamunun işlerini yapacaklar, sorumluluklarını yerine getirecekler” eleştirisinde bulundu.

Personel olmama şartı

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, tartışmalara neden olan düzenleme, taşeronluğu da içeren torba yasa paketinin 11. maddesinde yer alıyor. Bu maddenin ilk fıkrasına göre, kamu kurumları, yürüttükleri işleri taşerona yaptırmak için ihaleye çıkabilecek. Üstelik kamu kurumlarının “personeliyle” yaptığı tüm işler için taşeron kullanımı söz konusu olabilecek. Bunun için Bakanlar Kurulu’nun izin vermesi yeterli olacak. Kurul izin vermeden önce sendikaların ve kamu kurumlarından da görüş alacak. Bu görüşler çerçevesinde de kurumlar bazında, yardımcı işleri belirleyecek; bu işler için taşeron ihalesine çıkılmasına da izin verecek. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, sadece yardımcı işler değil, ana işler için de ihaleye çıkabilecek. Buna göre, bir işyerinde yürütülen “asıl işin” bir bölümü için de idarenin veya işin gereği ile teknolojik nedenlerle taşerona iş verilebilecek. “Asıl işte” ihaleye çıkmak için gerekli olan “Yeterli nitelik veya sayıda personel olmaması” şartı da son dakikada verilen önergeyle çıkarıldı. Böylece kamu kurumlarının “asli işleri” için de taşeron kullanımı kolaylaştırılmış oldu.

‘Kamuda taşeron yolu açılıyor’

Düzenleme, tasarının görüşüldüğü alt komisyonda da sert tartışmalara neden oldu. Komisyon üyesi CHP’li Türeli, “Bu maddeyle kamuda yeni bir dönem başlıyor” dedi. Türeli şunları söyledi: “Maddede kamu kurumlarının tüm personeliyle yaptığı her türlü iş için ‘taşeron yolu’ açılıyor. Bu da demektir ki, Bakanlar Kurulu izin verdiğinde memurların yaptığı işler için de ihaleye çıkılabilecek. Bu iş açıkça Anayasanın ilgili hükümlerine aykırı. Çünkü Anayasanın 128. maddesine göre, kamu yükümlü olduğu asli ve sürekli görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yönetir. Komisyon görüşmelerinde, maddenin memurları kapsayıp kapsamayacağını sorduk. Yanıt vermediler. Bu maddenin gündelik hayata yansımalarını bir süre sonra hep beraber göreceğiz. Kamu kurumları memur almayacak veya bin memurun yerine 500 memur alacak. Kiralık memurlara işler yaptırılacak.”

Taşeron işçiye TİS zammı

Tasarıda kabul edilen bir diğer maddeyle kamuda çalışan taşeron işçilere, kadrolu işçilerin toplu sözleşme yoluyla aldığı tüm zam ve sosyal haklarının aynen yansıtılmasının yolu açıldı. Taşeron işçiye yapılacak zammı, taşeron şirket değil, doğrudan devlet karşılayacak. Ancak, gece yarısı bu maddeye yapılan bir eklemeyle, söz konusu zammın yansıtılabilmesi için taşeron şirketin kamu işveren sendikasına üye olması şartı getirildi. Buna göre, şirketi üye olmayan taşeron işçileri zam alamayacak, taşeron şirket kendi işçisiyle bağımsız toplu sözleşme yapamayacak.