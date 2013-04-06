CHP'li Tunay: Akil adamlara şans vermeliyiz

CHP Milletvekili Faik Tunay, terör sorununu çözmek üzere oluşturulan "Âkil İnsanlar" listesine şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Süleyman Şah Üniversitesi (SSU) Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen Siyaset Okulu’nda "Liderlik" konulu derste öğrencilerle biraraya gelen CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SSU öğrencilerine düzenledikleri Siyaset Okulu projesinden dolayı teşekkür eden Tunay, Siyaset Kulübüne çalışmalarında başarılar diledi.



'Sürece destek olmalıyız'



Dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tunay, bir öğrencinin Âkil İnsanlar listesiyle ilgili sorduğu soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 30 yıldır büyük bir sorunla başediyor. Ayrı dillerde toprak diyen insanlar aynı toprağın altında yatıyor. Türkiye bu sorunu bir an önce çözmeli. Akil adamlar listesinde sevdikleriniz olur, sevmedikleriniz olur. Ama bu listeye bir şans vermeliyiz. Bu bayrak altında bulunan bütün herkes eşittir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez bu ülkede yaşayan herkese eşit haklar veren bir anayasa yapmalıyız. Ancak bu süreci işletirken 30 yıldır ortaya çıkan hassasiyetleri de gözardı etmememiz gerekir. Bu sorunun çözülmesi için ben elimden geleni yaparım. Bu sürece destek olmalıyız. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecektir. Yeter ki bir 30 yıl daha kaybetmeyelim."



'90 yıllık CHP, 60 yıldır iktidar olamıyor'



Siyaset yapmak için "Neden CHP?" sorusunun sorulmasını üzerine Tunay, partiye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından davet edildiğini söyledi. CHP’nin 90 yıldır var olan bir parti olmasının çok öenmli olduğunun altınız çizen Tunay, aynı partinin 60 yıldır iktidar olamamasının da tartışılması gerektiğini ifade ederek, "CHP daha geniş kitleleri kucaklayacak politikalar ürettiği zaman oy oranını anınında artıracaktır" açıklamasını yaptı.

Öte yandan CHP’li Tunay, bir süre önce İstanbul'un fethedildiği tarih olan 29 Mayıs’ın tatil olması yönünde verdiği teklifin arkasında durduğunu söyleyerek, "29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs bizimse 29 Mayıs’da bizimdir. Tatil olmasını istemek, dinlenmek için değildir. O günü kendisine yakışan etkinliklerle kutlamak içindir" dedi.

Siyaset Okulu, SSU Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Aslan ve Genel Sekreter Yrd. Doç Dr. Adem Özder tarafından Faik Tunay’a plaket verilmesi ile sona erdi.