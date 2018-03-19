CHP'li Tüm'den "FETÖ borsası var, parayı veren bırakılıyor" diyen AKP'li Tayyar'a: Günah çıkarıyor

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar” şeklindeki sözlerine tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, AKP’nin ‘FETÖ’yle mücadelede günah çıkarttığını’ savundu.

AKP’li Tayyar’ın Beyaz TV’de katıldığı ‘Dinamit’ isimli programdaki sözlerini TBMM gündemine taşıyan Tüm, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, AKP’nin FETÖ’yle mücadelesinde samimi olmadığını, davalarda çok ciddi skandalların, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin yaşandığını birçok kez dile getirdik. Olağanüstü halde hukuksuzluğun olağan hale getirildiğini defalarca belirttik. Toplumdan ve bizlerden gelen tüm bu itirazlara rağmen, AKP hiçbir yapıcı adım atmadı, FETÖ’yle mücadeleyi muhaliflere gözdağı olarak kullandı. 15 Temmuz’la hesaplaşacağını belirterek 20 Temmuz’da kendi darbesiyle toplumsal muhalefeti sindirmeye çalıştı. Şimdi erken seçim tartışmalarının yapıldığı bir ortamda, AKP’liler her nedense günah çıkarırcasına topu yargıya atmaya çalışıyorlar” dedi.

"FETÖ’yle mücadelede problem sizsiniz!"

“AKP’li bir vekil çıkıp FETÖ borsası oluştuğunu, FETÖ’cülerin milyonlarca dolar paralarla itirafçılık adı altında tahliye edildiğini itiraf ediyor ve ‘FETÖ’yle mücadelede bir problem var’ diyor” ifadelerini kullanan Tüm, şöyle devam etti:

"FETÖ’yle mücadelede problem sizsiniz! Yargı bağımsızlığını, devlette liyakati, basın özgürlüğünü, ülkede demokrasiye ait ne varsa yok ettiniz. 120 binden fazla kamu emekçisini işinden ekmeğinden edip açlığa terk ettiniz ama milyonlarca doları var diye azılı FETÖ’cülerin serbest bırakılmasını izliyorsunuz. Hukuksuzca içeri attığınız insanların suçu FETÖ borsasında itirafçılık anlaşması yapmaması mıdır? Askeri öğrencilerin suçu milyonlarca dolarlarının olmayışı mıdır? Bu yaşadıklarımız bir insanlık utancıdır.”

"FETÖ tutuklularının parayla serbest bırakılması hangi anlayışın sonucudur?"

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP’li Tüm, şu soruları yöneltti: