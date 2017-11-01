CHP'li Tüm: Edip Uğur kendisini tehdit edenleri kamuoyuna açıklamalı

Kadri KAYA/BALIKESİR, (DHA) - CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişileri kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, yazılı bir açıklama yaptı. Hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan, hem de partisinden istifa eden Edip Uğur’un, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdüğü kişileri kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi. \"Belediye başkanlarının istifa ederken yaptığı açıklamalar, hepimizin bildiği acı gerçekleri açığa çıkarmaya devam ediyor\" diye Tüm, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Saray yönetimini kastederek ‘kabile devleti’ diyordu, ama biz mafya devleti gibi hareket ettiğini de öğrenmiş olduk. Devrik Başkan Edip Uğur’un istifa ederken sarfettiği sözler, Saray’ın ülkeyi tehdit ve şantajla yönettiğinin en açık ispatıdır. Bu tek adam düzeninde, parti için yıllarca çalışsanız dahi bir gün tehdit ve şantajla partiden uzaklaştırılabilirsiniz. Edip Uğur’un bundan sonra yapacağı tek bir şey kalmıştır. Edip Uğur eğer milli iradeye sahip çıkmak istiyorsa, kendisine oy veren halka karşı sorumluluğu gereği, şahsını tehdit edenleri, ailesine baskı yapanları açıklamakla mükelleftir. Öte yandan Edip Uğur’un bu sözleri aynı zamanda açık bir suç duyurusudur. Büyükşehir Belediye başkanının tehdit edilmesine karşı savcıları göreve çağırıyoruz.”

\'SEÇİMLE GELENLER EMRE DEĞİL, SEÇİM İRADESİNE SAHİP ÇIKMALIDIR\'

Edip Uğur’un istifa ederken söylediği “Kamuoyunda seçimle gelen seçimle gider prensibimiz rafa kaldırılmış, emirle gider şeklinde algılanmaya başlanmıştır” sözlerine vurgu yapan Tüm, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz 16 Nisan’da bu günleri öngörerek ‘tek adam rejimine hayır’ demiştik. Ama ne yazık ki, o süreçte yaptığımız uyarıların hiçbiri dikkate alınmadı. Bugün geldiğimiz tablo ortadadır. Biz ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ diye düşünen belediye başkanlarından kendilerine oy veren seçmen iradesine sahip çıkmalarını beklerdik ve bekliyoruz. Tek adamın her şeye karar verdiği bir ülkede, milli iradenin hiçbir şekilde sağlanamayacağı ortadadır. Saray yönetiminin bu tutumuna karşı biz, dün olduğu gibi, bugün de demokrasi ve adalet çağrısı yapıyoruz. Eğer başkanların bir suçu varsa, bunu istifayla örtemezsiniz. Bir suçu yoksa da görevden keyfinize göre el çektiremezsiniz. Seçimle gelenin akıbetini onu oraya seçimle getiren halk vermelidir. Saray yönetimi, şimdilik halkın iradesine ipotek koyduğunu düşünse de AKP\'ye notunu, o yok saydığı irade er geç verecektir.”

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